Claudia Motta si è ritirata dall’Isola dei famosi 2023 dopo l’infortunio: “Decisione dei medici” Claudia Motta costretta a lasciare l’Isola dei famosi 2023. La modella è scivolata sugli scogli facendosi male. Alvin ha annunciato: “I medici hanno deciso che non può rientrare in gioco”.

La puntata dell'Isola dei famosi trasmessa martedì 2 maggio si è aperta con un colpo di scena. Una concorrente, infatti, si è vista costretta a lasciare il reality dopo soli 15 giorni. Stiamo parlando di Claudia Motta, che in queste ore ha avuto un infortunio. La naufraga è scivolata sugli scogli. Alvin, in diretta, ha aggiornato gli spettatori sulle sue condizioni di salute.

Claudia Motta, le condizioni di salute dopo l'infortunio all'Isola dei famosi 2023

"Claudia Motta è stata vittima di una caduta e quindi è stata prontamente allontanata dalla Playa per accertamenti": ha fatto sapere Alvin in apertura della puntata dell'Isola dei famosi 2023. Poi, l'inviato ha aggiunto alcuni dettagli circa le condizioni di salute della concorrente e ha annunciato che i medici hanno ritenuto opportuno il suo ritiro dal gioco:

Ci tengo a rassicurare tutti a casa che erano molto preoccupati, così come lo siamo stati noi e i naufraghi. Claudia sta già meglio, è serena ed è tutto a posto. Solo che il parere dei medici ovviamente è quello di non poterla far rientrare in gioco. Quindi, ufficialmente Claudia non è più una concorrente dell'Isola dei famosi. Le mandiamo un grande abbraccio e un grande bacio da parte mia, di tutto lo staff e dei naufraghi.

La reazione di Ilary Blasi al ritiro di Claudia Motta

Mentre i compagni di avventura di Claudia Motta le dedicavano un applauso, Ilary Blasi dallo studio ha commentato: "Alvin ci dispiace molto. Aspettiamo Claudia qui in studio. Un abbraccio da tutti noi". La conduttrice, poi, ha proseguito con il programma. Si è conclusa, dunque, l'esperienza della modella nel reality di Canale5. Era apparsa tra le naufraghe più motivate a portare a termine questo percorso, nonostante fosse arduo. Purtroppo, dopo essere scivolata sugli scogli, non è stato possibile per lei continuare.