Claudia Motta scivola sugli scogli all’Isola: dopo i soccorsi, lascia Playa Tosta con i medici Claudia Motta è stata costretta a lasciare momentaneamente Playa Tosta per accertamenti medici: la naufraga è scivolata sugli scogli all’Isola dei Famosi e si sarebbe infortunata. Il video condiviso dal programma la vede lasciare la playa con i medici.

A cura di Gaia Martino

Claudia Motta è stata vittima di un piccolo incidente ieri in Honduras: la naufraga dell'Isola dei Famosi è stata costretta ad abbandonare momentaneamente Playa Tosta per accertamenti medici. Miss Mondo 2021 è caduta ed ha fatto spaventare i suoi compagni d'avventura: "Spero che vada tutto bene e che torni presto", le parole di Pamela Camassa.

Claudia Motta lascia Playa Tosta per accertamenti medici

Claudia Motta è scivolata sugli scogli e avrebbe riportato alcune conseguenze: per questo motivo ieri è stata costretta a lasciare momentaneamente Playa Tosta, per accertamenti medici. Il collega Fabio Ricci dei Jalisse le ha coperto il volto con una pezza bagnata, "Ho sbattuto il braccio" ha spiegato la modella con la voce tremolante e preoccupata. I medici l'hanno poi invitata a salire sulla barca per fare alcune visite. "È scivolata sugli scogli, spero che vada tutto bene e che sia stato solo uno spavento. Spero torni presto tra noi", le parole di Pamela Camassa mostrate nel clip pubblicato dal programma sui canali social.

Come sta Nathaly Caldonazzo

Quello di Claudia Motta non sarebbe il primo infortunio: due giorni fa Nathaly Caldonazzo avrebbe avuto un malore improvviso del quale però non si è parlato in maniera approfondita. L'indiscrezione è arrivata da Giuseppe Porro che avrebbe mostrato un video della concorrente mentre era in preda a un malore, immediatamente rimosso poco dopo. Sarebbe così scoppiato il caso Caldonazzo: i telespettatori credono che la naufraga si sia presentata in Honduras già con un peso al di sotto della norma, "Troppo magra Nathaly, sono solo al giorno 10", "È esageratamente magra, pelle e ossa", le parole degli utenti appassionati del programma. Sulla concorrente, protagonista già di diversi scontri tra cui quelli con Cecchi Paone, non sarebbero emerse ulteriori notizie.