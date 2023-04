“Pescivendola”, all’Isola dei Famosi scoppia la lite tra Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo L’arrivo di un boa porta scompiglio sull’Isola. Corinne è terrorizzata e Alessandro cerca di darle consigli su come gestire l’animale. Si intromette Nathalie, che viene subito respinta: “Dici stupidaggini, non sai nulla di zoologia”. Caldonazzo: “Questo odia le donne, ha un problema con le donne”.

A cura di Giulia Turco

(Frezza La Fata/IPA)

Gli umori iniziano ad inasprirsi al terzo giorno di convivenza in Honduras e tra i primi ad accendere lo scontro ci sono Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo. Le prime prove hanno già sancito diverse alleanze a antagonisti e Alessandro, che inizia ad ingranare i meccanismi dello show, non ha intenzione di incassare colpi da chi proprio non gli va a genio. Nathaly, ormai veterana dei reality e già naufraga dell'Isola in passato, di certo non se ne sta a guardare. Così, durante la notte, le telecamere dell'isola riprendono la lite, che diventa virale sui social.

Cos'è successo nella notte tra Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone

Sembrano inutili i tentativi di Corinne Cléry di raffreddare l'animo di Alessandro Cecchi Paone, infastidito dai comportamenti di Nathaly Caldonazzo. "Pescivendola", la definisce. "Pescivendola a chi? Ma ti rendi conto?!", reagisce immediatamente lei, che si sente tirata in causa. "Scegli tu se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo", continua Cecchi Paone parlando con Corinne. L'attrice si porta la mano alla bocca, preoccupata per le ripercussioni che i toni ormai accesi potranno avere sull'equilibrio del gruppo e magari sulla sua stessa permanenza sull'Isola. "Ragazzi, però non fate così perché vi agitate", suggeriscono inutilmente i compagni.

L’arrivo del Boa Rosa crea scompiglio sull’Isola

A scatenare la lite tra Alessandro e Nathaly, in particolare, è un clima di tensione generato dall’arrivo sull’isola di un ospite indesiderato. Si tratta di un Boa Rosa, una serpente che incute particolare timore a Corinne. L’attrice non si dà pace e così chiede aiutai compagni d’avventura per gestire la paura paralizzante. Alessandro sembra voler prendere il controllo della situazione facendo leva sulle sue competenze: “Il serpente ha bisogno del calore della roccia, se dormi più lontano, rivolta così, non ti farà niente”, la rassicura. “Esiste una cosa che si chiama scienza, so quello che faccio”, si inasprisce con chi prova a contraddirlo. Nathaly, in particolare, spiega che Corinne non vuole dormire da sola, lontano dal gruppo. "Dici stupidaggini, non sai nulla di zoologia", continua lui. "Questo odia le donne, ha un problema con le donne", conclude Caldonazzo.