È finita tra Claudia Motta e Simone Rugiati, lo svela la ex naufraga: “Non sono più fidanzata” Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati. A poche settimane dal ritiro dall’Isola dei famosi, l’ex naufraga fa sapere di essere tornata single. Qualche post sui social aveva già lasciato intuire la crisi tra i due.

A cura di Stefania Rocco

Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati. Lo dichiara la ex naufraga dell’Isola dei famosi nel corso di un’intervista rilasciata a Lo Zoo di 105. Claudia, reduce da un infortunio che l’ha costretta ad abbandonare il reality show condotto da Ilary Blasi, era stata supportata proprio dal popolare chef televisivo al suo rientro. Ma le cose, anche a giudicare dalle ultime mosse social che avevano fatto intuire la crisi tra i due, non sono proseguite per il vero giusto. “Non sono più fidanzata ma credo si fosse capito”, ha raccontato Claudia nel corso di una diretta radiofonica andata in onda pochi minuti fa.

La crisi con Simone Rugiati e le voci di tradimento

Erano state alcune story comparse su Instagram a rendere nota la crisi tra i due. Rugiati si era riferito a un certo “Giorgio” accusandolo velatamente di essere la causa dei suoi problemi con la compagna. Quei video avevano lasciato intendere che l’allontanamento tra i due fosse legato a un presunto tradimento di Claudia, circostanza che era stato lo stesso Simone a smentire a qualche ora di distanza dal momento in cui le sue allusioni avevano alimentato i primi rumors.

Simone Rugiati aveva smentito il tradimento: “Vogliono separarci”

Intervenuto nuovamente su Instagram dopo avere forse inconsapevolmente, alimentato le voci di tradimento, Simone aveva smentito le indiscrezioni a proposito della rottura. “Visto che settimana scorsa mi sono esposto pubblicamente parlandovi di Claudia e dei miei sentimenti per lei”, aveva detto Simone, “credo sia arrivato il momento di fare una sciacquata alla bocca a quei giornalisti o coniglia da tastiera che stanno mettendo sul web notizie infanganti su Claudia che anche a me sono arrivate e in un momento veramente difficile mi hanno spezzato le gambe, mi hanno destabilizzato totalmente, però molto probabilmente, anzi al 100%, sono totalmente inventate e create da persone che volevano distruggerci. In piccola parte all’inizio ce l’hanno fatta, ma volevo dirvi che sono completamente follie. Io per primo ci sono cascato e volevo dirvi di non crederci perché Claudia non è assolutamente il tipo”. Ma a distanza di qualche giorno da quel momento, il legame tra i due si è interrotto.