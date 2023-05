La compagna di Giorgio Pasotti: “Non ci credete”, si riaccendono le voci di flirt con Claudia Motta Le voci di un flirt tra Giorgio Pasotti e Claudia Motta, ex naufraga dell’Isola dei famosi, avrebbero allontanato l’attore e la compagna Claudia Tosoni. “Non credete a quello che leggete sui giornali”, scrive la donna.

A cura di Stefania Rocco

Le voci di un flirt tra Claudia Motta, ex naufraga dell’Isola dei famosi, e Giorgio Pasotti potrebbero avere provocato un terremoto nel rapporto tra l’attore e la compagna Claudia Tosoni. Era stato Simone Rugiati – ormai ex fidanzato di Claudia – a fare per primo il nome di un certo Giorgio, lasciando intendere (per poi ritrattare) un flirt con Claudia. Ma solo ieri, con un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Pasotti aveva smentito le indiscrezioni a proposito di una rottura. Poche ore fa, però, un post della compagna Claudia ha di nuovo cambiato le cose.

I primi rumors su un flirt tra Giorgio Pasotti e Claudia Motta

Era stato un post di Simone Rugiati ad accendere le voci di crisi. Lo chef aveva fatto riferimento a un certo “Giorgio”, lasciando intendere una certa intimità con la compagna. Diverse le indiscrezioni a proposito del fatto che il personaggio in questione fosse proprio Pasotti, celebre attore. Ma i diretti interessati non hanno mai confermato.

Claudia Motta torna single, Pasotti parla della compagna Tosoni

Pochi giorni fa, Claudia Motta ha ammesso di essere tornata single. In un’intervista rilasciata a Lo Zoo di 105, la giovane ex naufraga ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con Rugiati. Ma Pasotti, intervistato dal Corriere della Sera solo poche ore fa, aveva parlato del profondo legame con la compagna Claudia Tosoni, spazzando via le voci di crisi. “Ci piacerebbe”, aveva ammesso quando gli avevano chiesto di un eventuale desiderio di paternità da realizzare con la compagna. E quando gli avevano chiesto se la differenza d’età tra loro (di 20 anni) lo spaventasse, aveva negato: “No, lei è molto matura”. Parole che avevano spazzato via i rumors che lo volevano vicino alla ex naufraga.

Claudia Tosoni: “Non credete a quello che leggete”

Ma dopo l’intervista a Pasotti, le cose sono cambiate di nuovo. Claudia Tosoni, fino a qualche giorno fa fidanzata dell’attore, ha pubblicato una Instagram story che sembra mettere in discussione le dichiarazioni dell’attore. “Sono una persona molto riservata. E sono in difficoltà a dovermi difendere da chi credevo mantenesse almeno un minimo di gentilezza nei miei confronti. Ci voleva un po’ di sensibilità”, ha scritto la donna: