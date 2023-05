Claudia Motta e Simone Rugiati in crisi, lo chef insulta Giorgio: “Attore famoso e fidanzatissimo” A pochi giorni dal rientro di Claudia Motta dall’Honduras, tra la ex concorrente dell’Isola dei famosi e lo chef Simone Rugiati sarebbe scoppiata la crisi. Nelle storie lui insulta un certo Giorgio, “attore fidanzatissimo”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Claudia Motta e Simone Rugiati starebbero attraversando una crisi. Dopo il rientro dall’Honduras a causa di un infortunio, la bella ex naufraga era stata difesa proprio dal popolare chef televisivo che, via social, aveva ufficializzato la loro storia d’amore. Ma a distanza di qualche giorno da quel momento le cose sarebbero cambiate.

Simone Rugiati e il post dedicato a “Giorgio”, la reazione di Claudia Motta

Era stata Claudia la prima a pubblicare un post con il quale faceva riferimento alla presunta crisi in corso. “Ho sentito oceani di parole, mari di discorsi…mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”, aveva scritto la ex naufraga su Instagram poche ore fa, alludendo probabilmente alla situazione con Rugiati. Ma a chiarire meglio i contorni di questa vicenda era stato proprio lo chef con una Instagram story nella quale insultava un certo Giorgio. Inquadrando un nugolo di mosche, Rugiati aveva scritto: “Questo sei tu, Giorgio”.

Chi è Giorgio, l’uomo insultato da Simone Rugiati

Ma chi è Giorgio, l’uomo al quale Rugiati aveva fatto riferimento nelle sue Instagram stories? Secondo Pipol Gossip, si tratterebbe di un “attore conosciuto e fidanzatissimo” che si sarebbe insediato nel rapporto tra i due, mandandolo in frantumi. Ma di chi si tratta? Da giorni è caccia all’uomo ma né Claudia né Simone hanno fornito ulteriori indici circa l’identità dell’attore in questione. È evidente, però, che tra Motta e Rugiati sia in corso una crisi. A fare chiarezza nel corso delle prossime settimane potrebbe essere Ilary Blasi. Da conduttrice dell’Isola, la conduttrice potrebbe approfittare della presenza di Claudia in studio per capire come procede la sortir con Rugiati e se le indiscrezioni relative a un terzo incomodo siano reali. Per il momento, i diretti interessati tacciono.