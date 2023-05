“Claudia Motta tradisce Simone Rugiati con un attore fidanzato”, lo chef: “Ci sono cascato” Le indiscrezioni secondo le quali Simone Rugiati e Claudia Motta sarebbero in crisi non trovano conferma. “Vogliono distruggerci”, replica il popolare chef televisivo.

A cura di Stefania Rocco

C’è crisi tra Simone Rugiati e Claudia Motta? Alcuni movimenti social degli ultimi giorni sembravano suggerirlo, soprattutto in considerazione delle ultime Instagram stories pubblicate dai due. Proprio in seguito a quei messaggi che sembravano fare riferimento a una crisi in corso, si erano diffuse sui social indiscrezioni a proposito di un flirt che la bella ex concorrente dell’Isola dei famosi starebbe vivendo con “Giorgio, un attore popolare e fidanzatissimo”. Indiscrezioni che adesso è Rugiati a smentire.

Simone Rugiati: “Ho pubblicato storie senza darci troppo peso”

Per spiegare il motivo celato dietro le sue Instagram stories, Rugiati ha pubblicato un video in cui spiega che le invettive contro il fantomatico Giorgio sarebbero frutto di un non meglio specificato stato d’animo: “Sono gemelli e spesso passo alla faccia brutta quando ho brutte notizie e quando sono da solo, come adesso che sono veramente solo e hai bisogno di sfogarti sennò impazzisci. L’unico sfogo che avevo era Instagram e ho buttato un po’ di storie senza dare troppo peso, ma non ce l’ho con nessuno, soltanto con me stesso”.

Claudia Motta con un attore fidanzato? Rugiati: “Non è il tipo”

Quindi Rugiati ha smentito le indiscrezioni a proposito del presunto tradimento della compagna, reduce dall’infortunio che le è costato la partecipazione all’Isola dei famosi. “Mi sono dimenticato di una cosa importante. Visto che settimana scorsa mi sono esposto pubblicamente parlandovi di Claudia e dei miei sentimenti per lei, credo sia arrivato il momento di fare una sciacquata alla bocca a quei giornalisti o coniglia da tastiera che stanno mettendo sul web notizie infanganti su Claudia che anche a me sono arrivate e in un momento veramente difficile mi hanno spezzato le gambe, mi hanno destabilizzato totalmente, però molto probabilmente, anzi al 100%, sono totalmente inventate e create da persone che volevano distruggerci. In piccola parte all’inizio ce l’hanno fatta, ma volevo dirvi che sono completamente follie. Io per primo ci sono cascato e volevo dirvi di non crederci perché Claudia non è assolutamente il tipo”.