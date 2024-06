Chi è Claudia Motta, l’ex Miss Italia con Enrico Papi a Formentera

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Si chiama Claudia Motta la modella e influencer fotografata insieme a Enrico Papi a Formentera. Ex Miss Italia, Claudia ha 24 anni e nel 2023 ha partecipato all’Isola dei famosi. Proprio il reality all’epoca condotto ancora da Ilary Blasi, con Papi nel ruolo di opinionista, avrebbe permesso ai due di conoscersi. Sono stati i paparazzi del settimanale Chi a fotografare mentre si scambiano appassionati baci in acqua. Tra i due si sono circa 40 anni di differenza: Motta ha 24 anni, Papi 59.

Chi è Claudia Motta, ex Miss Italia e modella

Claudia Motta è diventata popolare nel 2021 dopo avere vinto Miss Mondo Italia. Nata a Roma nel 2020, il suo profilo Instagram conta circa 70mila followers. Interessata al mondo della tv, successivamente è diventata volto di Tiki Taka e di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Deve la maggior parte della sua popolarità, però, al reality l’Isola dei famosi al quale partecipò nel 2023 da naufraga, salvo abbandonare a pochi giorni dall’inizio a causa di un infortunio. Proprio il reality di Canale5 ha permesso a Claudia e Papi di conoscersi.

La vita privata di Claudia Motta, la storia con l'ex Simone Rugiati

Sotto il profilo privato, Claudia Motta è stata legata al popolare chef televisivo Simone Rugiati prima di essere fotografata al fianco di Enrico Papi. La loro relazione era ancora in corso all’epoca in cui la modella partecipò all’Isola dei famosi. Una volta abbandonato l’Honduras a causa di un infortunio e tornata in Italia, Motta finì nell’occhio del ciclone quando Rugiati accusò pubblicamente un attore – utilizzando solo la lettera iniziale del suo nome – di averla corteggiata sebbene fosse fidanzata. Dopo avere lasciato intendere di essere stato tradito dalla compagna, Rugiati tornò sui suoi passi e si scusò pubblicamente ma la relazione con la modella, a distanza di qualche giorno da quel momento, naufragò comunque.

Il flirt, i baci e le foto con Enrico Papi

A distanza di un anno, Claudia sembrerebbe avere voltato pagina. A dimostrarlo sono le foto del settimanale Chi che hanno sorpreso la ex naufraga abbracciato al conduttore de La pupa e il secchione. Non è chiaro, tuttavia, se si tratti di un tradimento ai danni di Raffaella, moglie del presentatore e madre dei suoi figli. Enrico non ha mai parlato della sua vita privata ed è possibile che, nel silenzio generale, il legame con la moglie sia finito o che i due, lontani dal clamore generale, abbiano scelto di vivere il loro matrimonio rinunciando al vincolo dell’esclusività.