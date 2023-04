La finale di Amici 22 andrà in onda di domenica: Mediaset ha stabilito la data ufficiale Quando andrà in onda la finale di Amici 22: Publitalia aggiorna i palinsesti di Canale5, Italia Uno e Rete 4 e rende ufficiale la data dell’ultima puntata del talent show di Maria de Filippi.

A cura di Gaia Martino

La finale di Amici 2022/2023 non si accavallerà con quella dell'Eurovision Song Contest 2023. L'ultima puntata del talent show di Maria de Filippi, in onda con il tradizionale appuntamento il sabato sera dal 18 marzo 2023, non aveva ancora una data certa vista la presenza, in quei giorni, della cerimonia canora in programma su Rai Uno. Il sito Publitalia ha aggiornato i palinsesti di Canale 5, Italia Uno e Rete 4 per il mese di maggio e ha diffuso la data ufficiale nella quale sarà trasmessa, in diretta, la finale di Amici. Domenica 14 maggio 2023 il talent show decreterà il vincitore dell'edizione in corso.

La finale di Amici 22 in diretta su Canale 5 domenica 14 maggio

La finale di Amici 22 ha una data ufficiale. Attraverso il sito Publitalia è possibile confrontare l'aggiornamento dei palinsesti di Canale 5, Italia Uno e Rete 4: l'ultima puntata del talent show di Maria de Filippi sarà trasmessa in diretta su Canale 5 domenica 14 maggio 2023. Amici e Eurovision dunque non si pesteranno i piedi in termini di ascolti televisivi: la finale della manifestazione canora andrà in scena alla Liverpool Arena nel Regno Unito sabato 13 maggio 2023 e sarà trasmessa su Rai Uno.

Gli allievi di Amici 22 al Serale in corsa verso la finale

Sono partiti in 15, ma il percorso del Serale di Amici ha già dovuto salutare alcuni allievi. Megan Ria, NDG, Piccolo G, Gianmarco Petrelli, Alessio Cavaliere, Samu Segreto sono stati i concorrenti del talent show eliminati sino ad ora, giudicati dai volti scelti per le poltrone rosse, i giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Restano in gara Ramon, Isobel, Aaron, Maddalena, Cricca, Angelina, Benedetta, Wax, Federica e Mattia: uno tra loro, per il momento, è in lizza per la vittoria finale del programma che lo scorso anno vide il trionfo di Luigi Strangis.