I prof di Amici salutano Samu, poi il messaggio di Beppe Fiorello: “Goditi il successo del tuo film” Gli insegnanti di Amici 22 hanno salutato sui social Samu, il ballerino eliminato nella terza puntata del Serale. Intanto Beppe Fiorello si è complimentato con il giovane che ha scelto come protagonista del suo nuovo film: “Talento e ballerino pazzesco, ora goditi anche il successo del tuo film”.

A cura di Gaia Martino

La sfida finale del terzo Serale di Amici di Maria de Filippi 2022/2023 ha visto l'eliminazione di Samu Segreto. Al ballottaggio finale contro Wax il ballerino è stato il meno votato e quindi costretto ad abbandonare il talent show. Dopo le parole a fine puntata del giovane, sono seguiti i saluti degli insegnanti sui social network. "Le tue parole sono state bellissime e sincere come il tuo percorso, love Bro. In bocca al lupo, noi ci vediamo fuori", il commento di Emanuel Lo aggiunto tra le stories di Instagram. Oltre lui, anche Arisa e Lorella Cuccarini hanno salutato il ballerino. Poi è arrivato il messaggio di Beppe Fiorello che lo ha scelto come protagonista del suo nuovo film, Stranizza d'Amuri.

Le parole di Arisa per Samu

Tra le sue Instagram stories Arisa ha salutato Samu Segreto che ha perso al ballottaggio finale contro il suo allievo Wax. "Ciao Samu, sei un ragazzo davvero puro, leale, buono. Ti auguro tutto quello che di più bello la vita potrà darti. Un abbraccio grande grande, credi sempre in te stesso. Non ti fermare mai, ti voglio davvero tanto bene. A presto", le parole a corredo dell'immagine della tv. Ma la cantante e insegnante ad Amici non è stata l'unica a salutare il giovane ballerino.

Il saluto di Lorella Cuccarini

A fine puntata è arrivato anche il tradizionale post di Lorella Cuccarini. La maestra in coppia con Emanuel Lo, prof. di Samu, ha salutato il giovane allievo: "Ed eccoci qua, poco prima del finale di puntata. Stanchi ma ancora carichi! Purtroppo, però, questa sera salutiamo Samu. Mi dispiace profondamente perché era uno dei miei preferiti in assoluto. Esce comunque dal serale con onore. Resta come sei Samu: farai tanta strada".

I complimenti di Beppe Fiorello: "Ora goditi il successo del tuo film"

Beppe Fiorello, attore, produttore cinematografico, regista e sceneggiatore italiano, fratello di Rosario, è rimasto molto colpito dal giovane che ha scelto come protagonista di "Stranizza d'Amuri", film da lui diretto. "Vi annunciamo che continueremo il tour dei cinema, nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale. Bentornato amico carissimo, sei stato grande ad Amici, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora goditi anche il successo del tuo film e l’affetto del pubblico che lo sta amando! Ti vogliamo tanto bene!", le sue parole su Instagram.