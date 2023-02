Quando inizia l’Eurovision Song Contest 2023: le date ufficiali e in quale Paese si svolge L’Eurovision Song Contest nel 2023 è previsto per maggio 2023 alla Liverpool Arena. l’Italia sarà rappresentata al concorso dall’artista vincitore di Sanremo 2023.

A cura di Cristina Somma

(AP Photo/Jon Super)

L'Eurovision Song Contest nel 2023 è articolato in due semifinali e una finale che si tengono rispettivamente il 9, l'11 e il 13 maggio 2023 alle ore 21:00 alla Liverpool Arena nel Regno Unito. l'Italia sarà rappresentata al concorso dall'artista vincitore di Sanremo 2023. L'Eurovision è arrivato alla sua 67sima edizione. Solitamente a ospitare la competizione è il paese dell'artista vincitore dell'anno precedente. Una regola che non vale per quest'anno poiché l'anno scorso ha vinto la Kalush Orchestra, proveniente dall'Ucraina che si è dichiarata non in grado di ospitare il concorso a causa della guerra.

La scelta del paese ospitante dopo la rinuncia da parte dell'Ucraina

Quest'anno l'Eurovision Song Contest 2023 si terrà quindi nella Liverpool Arena in Inghilterra. L'ultima volta dell'evento in Gran Bretagna è stata nel 1998. Lo scorso anno il concorso fu vinto con la canzone "Stefania" dalla Kalush Orchestra, un gruppo ucraino. Il paese però, colpito dalla guerra contro la Russia, ha dichiarato di nn riuscire a ospitare l'evento. L'ipotesi era di consentire a un paese delle Big Five (Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Spagna) di ospitare l'evento, poi trasmesso dall'emittente ucraina UA:PBC. La scelta è ricaduta sull'Inghilterra, seconda classificata con l'esibizione di Sam Ryder che ha cantato la sua Space Man. Nello scorso luglio l'Unione Europea di Radiodiffusione ha annunciato che il Regno Unito, con un'organizzazione congiunta tra BBC e UA:PBC, avrebbe organizzato la manifestazione, confermando che l'Ucraina avrebbe avuto un posto automatico nella finale in qualità di vincitrice dell’edizione precedente.

Chi sono i big five dell'Eurovision song contest

I big five sono i cinque paesi che hanno sostenuto e supportano economicamente l'Unione Europea di Radiodiffusione. Tre di questi hanno fondato l'Eurovision Song Contest. Per questo motivo Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna hanno accesso diretto alla finale del concorso, senza passare per le semifinali come tutti gli altri Paesi partecipanti. Questa decisione è stata discussa e criticata dalla Turchia che nel 2013 ha deciso di protestare non partecipando alla competizione.

Sistema di voto dell'Eurovision song contest

Quest'anno, oltre alla location che non rispetta la regola dell'artista vincitore, cambia anche il sistema di voto del concorso che non è più quello adottato fino a un anno fa. Viene ripreso il sistema utilizzato nel 2009 che prevede che i 20 paesi finalisti, 10 per ogni semifinale, vengano votati durante le semifinali esclusivamente dai telespettatori tramite il televoto. Viene escluso il voto delle giurie nazionali entrato in vigore nel 2010. Per la finale invece il sistema resta invariato e i risultati saranno derivanti dalla somma del voto delle giurie nazionali con il televoto.

Un'altra novità importante è il pubblico a cui è esteso il televoto. Sarà la prima volta nella storia del Contest che potranno votare tramite una piattaforma online anche i telespettatori che risiedono in Paesi che non sono in gara. I loro voti vengono aggiunti a quelli del televoto del pubblico da casa e saranno presentati come un unico set di 58 punti, chiamato ‘Resto del mondo'.