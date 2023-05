Televoto per il vincitore di Amici 2023: codici e come votare su Witty, Smart TV, SMS e sito ufficiale Questa sera, in diretta su Canale 5, va in onda la finale di Amici 2023. Il pubblico da casa potrà votare uno dei quattro finalisti in gara tra Isobel, Maddalena, Wax e Angelina. Ecco tutte le modalità per esprimere la propria preferenza.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera, in prima serata su Canale 5, va in onda la finale di Amici 2023. L'ultima puntata di questa edizione, a differenza delle altre, è in diretta e prevede l'apertura del televoto tra i quattro finalisti: Isobel Kinnear, Maddalena Svevi, Wax e Angelina Mango. Sarà quindi il pubblico a decidere il vincitore del talent di Maria De Filippi. Si potrà esprimere il proprio voto tramite sms, sito web, accedendo all'app di Witty Tv o tramite smart tv e decoder abilitati.

I codici del televoto per il vincitore di Amici 2023

Ogni finalista di Amici 2023 è abbinato a un codice che permetterà al pubblico da casa di votarlo e che rimarrà lo stesso per tutta la durata della finale. Ci sarà prima un circuito di ballo e poi uno di canto. Ecco quali sono i numeri e i rispettivi concorrenti:

Isobel 02

Wax: 04

Mattia 03

Angelina 01

Come votare alla finale di Amici 2023, numeri e app per il televoto

Per esprimere la propria preferenza sui quattro finalisti in gara, il pubblico potrà scegliere tra diverse modalità di televoto, riservate ai soli utenti maggiorenni. Sarà possibile mandare un SMS al numero 477.000.1, inviando il nome/codice del concorrente desiderato. Il costo è di 0,16 centesimi e si potrà mandarne un massimo di cinque. In alternativa si può votare accedendo al sito www.wittytv.it, nella sezione dedicata al televoto, oppure tramite l'app Wittytv e l'app Mediaset Infinity. Sarà possibile fruire del servizio anche attraverso Smart Tv abilitate e connesse ad Internet, accedendo alla sezione dedicata e previa creazione di un account.