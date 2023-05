Finale Amici 2023, sarà solo il pubblico a scegliere il vincitore attraverso il televoto Sarà il pubblico a scegliere il vincitore di Amici 2023. Lo afferma il regolamento previsto per la finale che assegna agli spettatori il compito di decidere l’attribuzione della coppa. I finalisti in gara sono Isobel Kinnear, Mattia Zenzola, Wax e Angelina.

A cura di Stefania Rocco

Sarà il pubblico di Amici 2023 a scegliere il vincitore nel corso della finalissima che si terrà domenica 14 maggio su Canale5. Sul sito Witty Tv è stato reso disponibile il regolamento che definisce i criteri previsti per la finalissima. È stato chiarito che né la giuria né i coach avranno alcun ruolo circa la scelta del vincitore che sarà a esclusivo appannaggio del pubblico a casa.

Che cosa prevede il regolamento di Amici 2023

Nella parte del regolamento dedicata al televoto si legge: “La finale consiste nella gara tra i 4 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”.

Chi sono i finalisti di Amici 2023

Il pubblico avrà la possibilità di votare tra i 4 finalisti in gara. Per la danza si sfideranno Isobel Kinnear, allieva di Alessandra Celentano, e Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro. Ballerina completa e versatile la prima, è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico a casa, dei giurati e degli insegnanti grazie a un’altissima qualità delle performance. Stesso discorso per Mattia che, salvo la non assoluta convinzione di Alessandra Celentano, ha dimostrato di essere uno dei ballerino di latino americano migliori che il talent show condotto da Maria De Filippi abbia mai avuto. Mattia è al suo secondo anno ad Amici. Nel 2022 dovette abbandonare la gara a un passo dal serale a causa di un infortunio. Considerate le sue doti sul campo, gli è stata concessa l’opportunità di tentare nuovamente i casting. Per il canto sono in gara Wax, interessante cantautore e allievo di Arisa, e Angelina, figlia di Mango e interprete straordinaria che ha messo d’accordo spettatori, insegnanti e critica.