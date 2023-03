Serale di Amici 2023: Piccolo G e Gianmarco sono gli eliminati della seconda puntata

Ramon e Samu si sono sfidati sul palco con una coreografia hip hop. "Ramon ha avuto un grande coraggio, Samu è esplosivo. Io voglio premiare Ramon, voto per lui per il coraggio. Come se tu Maria mi dicessi di andare a fare la trapezzista, io lo farei", le parole di Malgioglio che ha subito iniziato a discutere con Emanuel Lo. "Cosa c'entra? Stai sbagliando" ha alzato la voce l'insegnante di Samu. La discussione si è accesa nuovamente. Spazio al commento di Michele Bravi: "Difficile giudicarli, io sono d'accordo con Malgioglio, è come giudicare un'ovvietà. Io la lirica non la so cantare, il jazz non lo so cantare. Voto Samu". Giuseppe Giofrè è dunque decisivo: "Emanuel prima ha chiesto a Malgioglio cosa stesse votando, io direi "Non c'è niente da votare qui". Stiamo parlando di una cosa e di un niente dall'altro lato, questa sfida è niente. Io vivo questo mondo, trovo questo guanto senza senso. Io non l'avrei accettato il guanto fossi stato Alessandra. Io non voto per questo guanto". Vista la mancanza di maggioranza di voto per uno dei due allievi, Maria de Filippi ha deciso di annullare la prova: "La giuria è in stallo, indipendentemente dal guanto. Prova annullata, bisogna sostituirla".