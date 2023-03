Amici22, Emanuel Lo alla maestra Celentano: “Stai dicendo delle cose ignoranti” Emanuel Lo e Alessandra Celentano si scontrano su un guanto di sfida che il maestro di modern ha lanciato a Ramon. I due mettono in crisi anche i giudici, tanto che la sfida viene annullata dopo una scelta di Giuseppe Giofré.

A cura di Ilaria Costabile

Nel serale di Amici22 non mancano scontri accesi tra i professori, l'occasione è il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo ad un allievo di Alessandra Celentano. Il maestro di modern ha chiesto che Ramon si misurasse contro Samu in una coreografia diversa dallo stile che è solito portare in scena, ed è su questo punto che i due coach si scontrano. Alla fine della prova, poi, accade un avvenimento a dir poco significativo che mette a repentaglio l'intera prova.

Lo scontro tra Celentano ed Emanuel Lo

La maestra Celentano spiega di aver accettato il guanto di sfida perché ritiene rappresenti una crescita per i suoi ragazzi, ma contesta le motivazioni con le quali è stato lanciato, sostenendo che quanto detto da Emanuel Lo non è da prendere in considerazione:

A prescindere da come eseguirà Ramon questa coreografia, non si può parlare solo di movimenti, come dice Emanuel, perché anche l'hip hop ha una sua tecnica, che non si può imparare in poco tempo e Ramon, non lo studia tutti i giorni come gli altri che fanno classico.

L'insegnante di modern controbatte dicendo: "Stai dicendo delle cose ignoranti", la maestra si infervora: "Sei tu che sei ignorante che dici una cosa del genere".

Leggi anche Serale di Amici 2023: Piccolo G e Gianmarco sono gli eliminati della seconda puntata

La spiegazione del guanto di sfida

Dopo l'esibizione di Samu, in attesa che Ramon si prepari per ballare, il battibecco continua con Emanuel Lo che aggiunge: "Questo è un guanto che io ho dato, non per la tecnica hip hop, per il movimento, secondo me Ramon è un bravissimo ballerino, quando esce fuori da quello, decade". Alessandra Celentano difendendo il suo allievo:

Ma stai dicendo un’eresia. Sai qual è il problema? Che della tecnica non se ne parla più, e quei ballerini che tecnica ce l’hanno, vengono criticati.

Il maestro di modern non è d'accordo e riprende il suo discorso: "Ramon uscendo dal suo, il movimento è povero, se sei ballerino lo sei sempre, nel classico, nell’hip hop, Ramon, potrà non essere perfetto a livello di stile, ma nel movimento doveva esserci".

Giuseppe Giofré decide di non votare

È il momento di votare e per la prima volta accade che un giudice si rifiuti di dichiarare la sua preferenza, si tratta di Giuseppe Giofré. Se Cristiano Malgioglio ha premiato il coraggio di Ramon e Michele Bravi l'innegabile bravura di Samu, il ballerino ed ex vincitore di Amici si rifiuta di votare:

Per me questa sfida non esiste, è nulla. Non c'è niente da votare, Ramon è bravissimo in quello che fa, ma non vorrei che passasse il messaggio che l'hip hop si può studiare in una settimane, perché non è così, è difficilissimo. Questo guanto è una questione di principio e io per principio non posso votare, non ci riesco, mi dispiace, ma io prendo questa posizione.

Maria De Filippi, quindi, è costretta ad annullare la sfida, dal momento che Gioffré appare irremovibile.