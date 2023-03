Maria Teresa Reale è la vincitrice di The Voice Senior 2023, prima vittoria per Clementino È Maria Teresa Reale del team di Clementino la vincitrice di The Voice Senior 2023. Ha 61 anni e vive con i suoi gatti a Sora, in provincia di Frosinone. Negli anni ’80 faceva pianobar insieme al suo migliore amico, scomparso da qualche anno.

Maria Teresa Reale è la prima vittoria del team Clementino

Dopo i primi due vincitori, Erminio Sinni ed Annibale Giannarelli, Maria Teresa Reale è la prima donna a trionfare nel programma. Prima vittoria a The Voice Senior anche per Clementino, che subentra sul podio dopo Lorena Bertè del primo anno e Gigi D'Alessio del secondo, Il noto rapper napoletano, con la presenza di Alex Sure, quest'anno aveva piazzato in finale ben due cantanti su quattro.

Chi è Maria Teresa Reale, insegnante di canto di Sora

Maria Teresa Reale del team di Clementino nello scontro finale a quattro si è imposta con il 34,19% dei voti, conquistando il pubblico con la sua perfetta intonazione e la semplicità delle sue performance. La 61enne di Sora fa la maestra di canto e suona fin da quando era bambina, il pianobar negli anni 80 è stato una passione condivisa con il suo migliore amico, che purtroppo da qualche anno non c'è più.

L'ultima puntata di The Voice Senior: brani e superfinalisti

Dopo l'esibizione di tutti i dodici finalisti, sono stati resi ufficiali i nomi dei quattro cantanti più votati dal pubblico a casa. Clementino come coach ne ha portati due su quattro: oltre Maria Teresa Reale, che ha cantato Un’emozione da poco di Anna Oxa, è passato anche Alex Sure, cantando Saturday Night’s Alright (For Fighting) di Elton John. Gli altri due superfinalisti sono stati Paolo Piluso del team Ricchi e Poveri, che ha cantato Con il nastro rosa di Lucio Battisti, e Lisa Manosperti del team di Loredana Bertè, con il brano La donna cannone di Francesco De Gregori. Nessun superfinalista, invece, per Gigi D'Alessio, reduce dalla vittoria dell'edizione 2022 di Annibale Giannarelli.

La classifica finale e i dati del televoto

Nello scontro finale tra i quattro cantanti, Maria Teresa Reale ha scelto di cantare Oggi sono io di Alex Britti, Lisa Manosperti ha cantato Almeno tu nell’universo di Mia Martini, Paolo Piluso ha scelto Bella d’estate di Mango mentre Alex Sure ha rilanciato con You Shook Me All Night Long degli AC/DC. I dati hanno visto la vittoria schiacciante della Reale con il 34,19% dei voti, Lisa Manosperti con il 23,07% seconda classificata, Alex Sure con il 23,04% terzo classificato e Paolo Piluso con il 19,70% si è aggiudicato l'ultimo posto.