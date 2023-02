Buongiorno Mamma 2 perde agli ascolti tv, al primo posto The Voice Senior con oltre 3milioni e mezzo É la semifinale di The Voice Senior a vincere al sfida agli ascolti tv nella serata di venerdì 17 febbraio. Il programma, condotto da Antonella Clerici su Rai1, ha conquistato 3.602.000 spettatori battendo il secondo appuntamento di Buongiorno Mamma 2.

A cura di Elisabetta Murina

É la semifinale di The Voice Senior a vincere al sfida agli ascolti tv nella serata di venerdì 17 febbraio. Il programma, condotto da Antonella Clerici su Rai1, ha conquistato più di 3milioni e mezzo di spettatori battendo il secondo appuntamento di Buongiorno Mamma 2, la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta in onda su Canale5. Dopo un'ottima partenza, gli episodi sono stati visti da meno di 3milioni e mezzo di spettatori. Ecco i dati nello specifico.

Buongiorno Mamma 2 battuto da The Voice Senior

La semifinale di The Voice Senior, condotta da Antonella Clerici e con Gigi D'Alessio, Loredana Berte, Clementino e i Ricchi e Poveri in giuria, ha conquistato il pubblico. La puntata infatti, in cui ogni giudice ha creato la sua squadra con 6 cantanti, è stata vista da 3.602.000 spettatori pari al 21.2% di share. La fiction Buongiorno Mamma 2 non ha invece convinto gli spettatori come invece la puntata d'esordio, andata in onda settimana scorsa. In quell'occasione si erano registrati 3.458.000 spettatori pari al 21.2% share. La puntata del 17 febbraio invece è stata vista da 3.410.000 spettatori con uno share del 19.8%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 N.C.I.S. è stato scelto da 810.000 spettatori, pari al 3.9% e N.C.I.S. Hawai’i da 561.000 spettatori (3% di share). Su Italia1 John Wick ha raccolto 1.229.000 spettatori (6.5% share), mentre su Rai3 Buon compleanno Massimo è stato seguito da 1.038.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato circa 986mila spettatori (6.5%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 778.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 Cucine da Incubo segna 354.000 spettatori (2%).