Loredana Berté a Domenica In per Melissa Agliottone: “Quando avrà 18 anni, Gaga andrà in pensione” Durante la puntata di Domenica In del 12 marzo è stata ospite Melissa Agliottone, giovanissima vincitrice di The Voice Kids. A sostenerla è arrivata anche la telefonata di Loredana Berté, sua coach nel programma.

A cura di Ilaria Costabile

Tra gli ospiti della puntata di Domenica In del 12 marzo, c'è anche la giovanissima Melissa Agliottone, la vincitrice della prima edizione di The Voice Kids Italia. La bravissima cantante ha stregato il pubblico con la sua versione di "Shallow" canzone iconica di Lady Gaga, cantata anche durante la cerimonia degli Oscar 2019. A parlare del suo talento è intervenuta anche Loredana Berté che nel programma di Rai1 è stata la coach della dodicenne.

La telefonata di Loredana Berté

Il primo a tessere le lodi di Melissa Agliottone, però, è Clementino presente in studio da Mara Venier. Il rapper napoletano, infatti, dice: "È stata brava, grandiosa, professionale, stupefacente", riassumendo il sentire comune di tutti i professori che hanno assistito alle varie performance della teenager che, ad ogni canzone, ha catturato il cuore dei coach, come si evince anche dal filmato che al conduttrice chiede di far vedere al pubblico a casa. In studio, intanto, arriva la telefonata di Loredana Berté che durante The Voice Kids si è occupata del percorso di Melissa e non esita a farle i complimenti, facendo una battuta anche sulla sua bravura paragonata a quella di Lady Gaga:

Bellissimi, ciao, questa mia alunna che è stata un gigante, io sono orgogliosa di lei da impazzire, sarà che a quell’età non hanno freni inibitori e si buttano a capofitto, come un salto nel buio. Mi ha colpita immediatamente, Lady Gaga quando lei avrà 18 anni, può andare in pensione.

La prima edizione di The Voice Kids

Quella di quest'anno è stata la prima edizione di The Voice Kids, la versione dello show canoro di Rai1 dedicato ai giovanissimi talenti che si affacciano al mondo della musica. La conduzione, come per la versione senior del programma, è stata affidata ad Antonella Clerici. Un'edizione che, seppur breve, ha riscosso un certo successo da parte del pubblico, superando i tre milioni e mezzo di telespettatori. La prima vincitrice della trasmissione è stata, come anticipato, Melissa Agliottone: "Per me è un sogno che si avvera" ha dichiarato ancora incredula ed emozionata.