Domenica 5 marzo in tv: gli ospiti di Domenica In, Verissimo e Che tempo che fa Chi saranno gli ospiti di Mara Venier, Silvia Toffanin e Fabio Fazio a Domenica In, Verissimo e Che tempo che fa di domenica 5 marzo 2023.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica 5 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai 1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la venticinquesima puntata dell’edizione 2022/2023 di "Domenica In" condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio, a partire da Lino Banfi e la figlia Rosanna, che ripercorreranno i momenti più belli e intensi vissuti al fianco dell’amata Lucia Zagaria, moglie di Lino e mamma di Rosanna e Walter, scomparsa il 22 febbraio scorso, all’età di 85 anni. Loretta Goggi impegnata nelle prove dello show ‘Benedetta Primavera’, che vedremo su Rai 1 a partire da venerdì 10 marzo; e poi, Alessandro Siani impegnato in teatro con il suo spettacolo "Extra Libertà – Live Tour" e al cinema con il suo film Tramite Amicizia, campione di incassi. Fabio Concato canterà alcuni suoi successi come “Domenica Bestiale”, “Rosalina” e “Fiore di Maggio”, mentre direttamente dal Festival di Sanremo 2023 ci saranno LDA con “Se poi domani” e i Colla Zio con “Non mi va”. Ospiti d'eccezione, gli attori della serie del momento trasmessa da Rai 2 e disponibile su Raiplay, Mare Fuori, tra cui Nicolas Maupas (Filippo Ferrari), Giacomo Giorgio (Ciro Ricci) e Raiz (Don Salvatore Ricci).

Gli ospiti di Verissimo di sabato 4 e domenica 5 marzo

Sabato 4 marzo, Silvia Toffanin avrà per la prima volta come ospite il pilota automobilistico Giancarlo Fisichella, un'intervista madre-figlia per Soleil Sorge e sua mamma Wendy e Natalia Paragoni con Andrea Zelletta, coppia nata quattro anni fa a “Uomini e donne” che si appresta ad avere il primo figlio. E ancora, Sean Kanan, l’attore che interpreta il personaggio di Deacon nella soap “Beautiful”, Francesca Reggiani e Matilde Brandi, che riceverà una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco.

Domenica 5 marzo, grande protagonista sarà Lorella Cuccarini, icona dello spettacolo italiano e insegnante di canto nella scuola di “Amici”. Kekko Silvestre dei Modà e Giovanna Ralli, Katia Follesa e dal Grande Fratello Vip le emozioni e la storia di Antonino Spinalbese.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Domenica 5 marzo su Rai3 alle 20.00, ospite in esclusiva Claudio Baglioni, che, dopo il grande successo del tour dei record “Dodici Note Solo Bis”, ha appena annunciato il suo ritorno ai live spettacolari con il tour "aTUTTOCUORE", che lo vedrà impegnato in nove maxi eventi dal vivo allo Stadio Centrale del Foro Italico a Roma (21-22-23 settembre 2023), all’Arena di Verona (5-6-7 ottobre 2023) e al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo (12-13-14 ottobre 2023), per la regia teatrale e la direzione artistica di Giuliano Peparini.

In studio anche la neoeletta Segretaria del PD Elly Schlein; il fisico Carlo Rovelli, nelle librerie con “Buchi Bianchi – Dentro l’orizzonte”; il climatologo Luca Mercalli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Sonia Tancredi, medico anestesista rianimatore del Policlinico Sant’Orsola; Michele Serra. E ancora: I Cugini di Campagna, reduci dall'esordio al Festival di Sanremo con il brano “Lettera 22”; Frank Matano, Nino Frassica e Herbert Ballerina per la presentazione della nuova stagione di “LOL 3 – Chi ride è fuori”.

Chiudeeà la serata Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Ospiti: la Gialappa’s Band; Tananai, quinto classificato al 73° Festival di Sanremo con “Tango”; Ubaldo Pantani; Totò Schillaci; Francesco Paolantoni. Tornano al tavolo anche Frank Matano e Herbert Ballerina.