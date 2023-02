Chi è Elly Schlein, la nuova segretaria del Pd e prima donna a guidare il partito Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. Alle primarie dei dem ha ottenuto il 53,8%, battendo Stefano Bonaccini. È la prima donna a guidare il Pd.

A cura di Annalisa Cangemi

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico, che prenderà il posto di Enrico Letta dopo aver battuto ieri alle primarie lo sfidante Stefano Bonaccini: ha vinto con una percentuale del 53,8%, mentre il governatore dell'Emilia-Romagna si è fermato al 46,2%. L'esito del voto di ieri ha ribaltato totalmente i risultati usciti dai circoli.

Elly Schlein, il cui nome completo è Elena Ethel Schlein, con i suoi 37 anni è la più giovane segretaria del Partito Democratico (il primato fino ad ora era di Matteo Renzi, eletto a 38 anni) la prima donna eletta alla guida dei dem. È nata a Lugano, in Svizzera, da madre italiana e padre americano: il padre è un politologo americano discendente da una famiglia ebraica askhenazita, la madre è una giurista, figlia di Agostino Viviani, avvocato antifascista e senatore del Partito Socialista negli anni Settanta.

Schlein ha studiato a Bologna, dove si è laureata in giurisprudenza. Oltre alla sorella Susanna, diplomatica dell'ambasciata italiana ad Atene che ha subito a dicembre un attentato, Elly Schlein ha anche un fratello, Benjamin, che vive all'estero.

La tessera del Partito Democratico l'ha ripresa da poco, a dicembre, dopo anni lontana dal partito da cui era uscita nel 2015 insieme a Pippo Civati, in protesta con il segretario di allora, Matteo Renzi. Nel 2013 aveva lanciato insieme ad altri OccupyPd, per protestare contro i 101 franchi tiratori che affossarono l'elezione di Romano Prodi al Quirinale. Femminista, ecologista, e attenta ai diritti di tutte e tutti, Elly Schlein è considerata l'anti-Meloni. La sfida all'idea di famiglia naturale portata avanti dal governo e da Fratelli d'Italia la deputata dem l'aveva lanciata quest'estate, quando durante un comizio da un palco aveva gridato: "Sono una donna, amo un'altra donna, non sono una madre, ma non per questo sono meno donna".

La carriera politica da OccupyPD alle primarie

Partita come outsider, dopo 7 anni lontana dal Pd, Schlein è tornata ed è riuscita a scalare i vertici del partito. Nel 2011 si laurea con il massimo dei voti in giurisprudenza all'Università di Bologna, e inizia il suo percorso politico, prima nella sinistra giovanile, poi nel 2008 in America, per dare una mano nella campagna presidenziale di Barack Obama. Nel 2013 diventa il volto di Occupy Pd, il movimento dei giovani Dem nato per protestare contro i franchi tiratori che bloccarono la candidatura di Romano Prodi al Quirinale. Si è a poco a poco riavvicinata al partito prima da europarlamentare poi come vice di Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna. Alle elezioni politiche del 25 settembre viene eletta in Parlamento, e a dicembre annuncia la sua corsa per la segreteria.

Il programma di Elly Schlein e la visione politica

Nel suo programma Elly Schlein pone un'attenzione particolare al mondo del lavoro, e in particolare alla lotta al lavoro precario, puntando all'approvazione di un salario minimo e all'abolizione di tutti gli stage gratuiti. Gli altri temi che le stanno particolarmente a cuore la parità di genere, i diritti delle minoranze e delle persone LGBTIQ+. Sull'ambiente si è dichiarata contraria al nucleare, e propone maggiori investimenti sulle energie rinnovabili e sulle comunità energetiche. Nella sua mozione si parla anche di una legge contro il consumo di suolo. Sul fronte dell'immigrazione Schlein vorrebbe una riforma del Trattato di Dublino, garantendo una condivisione equa delle responsabilità sull’accoglienza tra tutti gli stati membri. "Non si fa politica sulla pelle dei migranti tenendoli bloccati in mare o nei porti. Servono meccanismi di redistribuzione", ha dichiarato.

Le dichiarazioni sulla guerra in Ucraina

Elly Schlein in queste settimane ha parlato anche della guerra in Ucraina, e del fatto che bisogna intensificare l'azione diplomatica: "La situazione è preoccupante, già nelle ultime settimane Pd si è battuto in Parlamento per insistere su maggiore sforzo diplomatico e politica dell'Ue per creare le condizione per un cessate il fuoco. È chiaro che nel frattempo va confermato il supporto necessario alla resistenza ucraina", ha dichiarato.

Schlein a Meloni: “Sono una donna, amo un’altra donna e non sono madre”

Elly Schlein ha risposto al famoso slogan di Giorgia Meloni, "Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana", con un contro-slogan, lanciato dal palco del Pd durante la campagna elettorale per le scorse politiche: "Sono una donna. Amo un’altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna. Non siamo uteri viventi, ma persone coi loro diritti".

In un'intervista rilasciata a Daria Bignardi, durante il programma ‘L'Assedio' nel 2020, fece coming out: "Sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato: ho amato molti uomini e ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza e sono felice finché mi sopporta".