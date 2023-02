Il primo discorso di Elly Schlein da segretaria Pd: “Saremo un bel problema per il governo Meloni” “Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Da domani saremo pronti a riorganizzare l’opposizione nel Paese”: lo ha detto Elly Schlein nel suo primo discorso da segretaria del Partito democratico.

A cura di Annalisa Girardi

"Ci sono donne centenarie che oggi sono venute al seggio e mi hanno detto che aspettavano 90 anni di eleggere una segretaria donna": così ha detto Elly Schlein prendendo la parola dal suo comitato di Roma nel primo discorso dopo la vittoria alle primarie del Partito democratico, che l'hanno eletta nuova segretaria dem. "Ce l'abbiamo fatta, è una piccola grande rivoluzione. Nemmeno questa volta ci avevano visto arrivare", ha proseguito Schlein, affermando che ora il partito non dovrà tradire quel mandato che ha ricevuto. Un mandato per la discontinuità, per ripartire con una linea chiara e netta che metta al centro giovani, donne, ambiente e lavoro.

"Il Pd è vivo, il popolo democratico c'è ed è pronto a rialzarsi", ha proseguito la nuova segretaria, affermando che comunque bisognerà lavorare per contrastare gli alti livelli di astensionismo: "Dobbiamo avere l'ossessione delle persone che oggi non hanno partecipato, che alle selezionino si sono espresse. Tra quelle persone ci sono soprattutto le fasce di reddito più basse che rischiano la marginalità".

E ancora: "Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Da domani saremo pronti a riorganizzare l'opposizione nel Paese. Per tutelare i lavoratori e alzare i salari. Per la scuola pubblica. Saremo qui a fare le barricate contro la privatizzazione della sanità. Per vie legali e sicure per i migranti, per arrivare in Europa. Per l'ambiente, perché non c'è più tempo", ha proseguito Schlein.

Che poi ha sia ringraziato il segretario uscente, Enrico Letta, ma anche lo sfidante Stefano Bonaccini. "Lavoreremo insieme nell'interesse del Paese e del partito, non possiamo permetterci altro", ha concluso.