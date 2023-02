Elly Schlein vince le primarie e diventa la nuova segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito democratico. È lei la nuova segretaria del Pd.

A cura di Annalisa Girardi

Elly Schlein ha vinto le primarie del Partito democratico. La deputata ed ex vice della Regione Emilia Romagna è infatti risultato vincitrice alle primarie dem. Con l'80% delle sezioni scrutinate Schlein è in vantaggio del 53,8%, contro il 46,2% di Bonaccini.

Ad annunciare la vittoria di Schlein è stato proprio il suo sfidante e governatore della Regione Emilia Romagna. "Complimenti a Schlein e un grande in bocca al lupo. Sarà più capace di me di dare senso al rinnovamento".

Chi erano gli altri candidati per la segreteria Pd

In realtà Stefano Bonaccini era apparso il candidato favorito, durante la corsa per la leadership del Pd. Ed era stato il più votato nei circoli, ottenendo il 52,87% delle preferenze, contro il 34,88% di quelle per Elly Schlein. In termini assoluti, significa che Bonaccini aveva ricevuto dagli iscritti 79.787 voti. Gli altri due sfidanti, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli erano risultati i meno votati, ragion per cui alle primarie erano finiti per sfidarsi Bonaccini e Schlein.

Le primarie del Pd si sono rese necessarie dopo la sconfitta alle elezioni politiche del 25 settembre scorso. Il risultato deludente alle urne aveva portato Enrico Letta, segretario uscente, ad annunciare le sue dimissioni e a indire un congresso per rilanciare il partito.

La mozione di Schlein alle primarie

La mozione con cui si è presentata invece Schlein si chiama Parte Da Noi, e vede al centro le questioni di giustizia sociale e climatica.

Non si può lottare efficacemente contro le diseguaglianze se non si affronta nello stesso tempo l’emergenza climatica, che ne è insieme concausa ed effetto. E viceversa non si può attuare una vera conversione ecologica senza accompagnare in essa tutta la società, a partire da chi lavora e dalle fasce più fragili e più esposte, per non lasciare indietro nessuno.

Tra le sue proposte c'era lo ius soli, l'educazione affettiva nelle scuole, la tutela della parità di genere (quindi la difesa dei diritti riproduttivi delle donne) e il contrasto delle discriminazioni alla comunità Lgbtq+.