Attentato a Susanna Schlein: auto incendiata alla Prima Consigliera dell’ambasciata italiana ad Atene Sul caso sta indagano ora la polizia greca e che è accorsa sul posto e sta effettuando i necessari rilievi scientifici ed investigativi per accertare dinamica ed eventuali prove o indizi che possano condurre ai responsabili.

A cura di Antonio Palma

Gravissimo e inquietante episodio nelle scorse ore ai danni di Susanna Schlein, Prima consigliera dell'ambasciata italiana ad Atene. Ignoti hanno appiccato il fuoco all’auto di Schlein, parcheggiata in un condominio nella zona di Papagos della capitale greca, che poco dopo è esplosa andando completamente distrutta.

Nessun dubbio sul fatto che si sia trattato di un atto voluto e intimidatorio ai danni della diplomatica italiana. L’auto infatti era parcheggiata in un garage sotterrane davanti alla residenza di Susanna Schlein e della sua famiglia ad Atene, un villetta unifamiliare, quando durante la notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 4, è stata presa di mira con liquido infiammabile e bottiglie molotov.

Per il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, infatti si tratta di un "Attentato contro il Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia in Grecia”.

Ad accorgersi di tutto è stata la stessa Schlein, sorella di Elly, possibile candidata alla segreteria Pd. La diplomatica è stata svegliata di soprassalto da alcuni botti in rapida successione esplosi davanti alla finestra della sua abitazione nella capitale ellenica. Quando si è affacciata però l'auto era già avvolta dalle fiamme. Proprio il suo intervento però avrebbe evitato un’altra azione analoga.

Schlein infatti si è accorta del tentativo di appiccare il fuoco a una seconda auto vicina alla quale è stata rinvenuta una molotov con la miccia parzialmente consumata.

Sul caso sta indagano ora la polizia greca che è accorsa sul posto con i vigili del fuoco e sta effettuando i necessari rilievi scientifici ed investigativi per accertare dinamica ed eventuali prove o indizi che possano condurre ai responsabili. Sul posto sono stati trovati una bottiglia di liquido infiammabile, accendini e fiammiferi.

La Farnesina dal suo canto esprime vicinanza e massima solidarietà a Susanna Schlein e alla sua famiglia. Ho telefonato a Susanna Schlein per esprimerle la mia solidarietà. Oggi sarò ad Atene per incontrare il Primo Ministro Mitsotakis. Visiterò l'Ambasciata d'Italia” ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Messaggi di sostegno e vicinanza espressi anche dal premier che parla di attentato anarchico. "Esprimo la vicinanza mia personale e del Governo italiano al Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia ad Atene, Susanna Schlein, e la profonda preoccupazione per l'attentato che l'ha colpita, di probabile matrice anarchica. Seguo la vicenda con la massima attenzione, anche tramite il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in visita ad Atene" ha affermato infatti la premier Giorgia Meloni in una nota.

Anche il Ministero degli esteri greco ha condannato fermamente l'episodio. "Condanniamo inequivocabilmente l'attacco contro un veicolo appartenente a un membro del personale diplomatico dell'Ambasciata d'Italia ad Atene. Azioni inaccettabili e riprovevoli, come queste non turberanno in alcun modo gli ottimi rapporti e gli intramontabili legami di amicizia tra la Grecia e l'Italia, partner e alleato".