Chi è Victor Allen, il marito di Tiziano Ferro: “Diventare genitori è il più alto degli onori” Victor Allen è il compagno di Tiziano Ferro, sposato nel 2019. Il 28 febbraio 2022 hanno annunciato di essere diventati genitori: hanno dato il benvenuto in famiglia a Margherita e Andres, di 9 e 4 mesi.

Tiziano Ferro, nome cardine della musica leggera italiana, e il suo compagno Victor Allen sono diventati papà di due bambini, Margherita e Andres. Dopo le nozze a Los Angeles, celebrate il 25 giugno 2019, hanno celebrato il loro amore anche in Italia, a Sabaudia. Con un post commovente su Instagram nella mattinata di lunedì 28 febbraio hanno reso pubblica la notizia di aver allargato la famiglia dando il benvenuto a due bebé di 9 e 4 mesi.

Chi è Victior Allen, il marito di Tiziano Ferro

Nato e cresciuto a Los Angeles, Victor Allen ha 55 anni e ha lavorato per un lungo periodo all'interno della Warner Bros. Proprio la celebre casa di produzione americana è stata "galeotta" per la conoscenza con Ferro: nel 2016 si incontrarono per pure caso negli studi dove il cantante si era recato per le riprese del videoclip del singolo "Valore Assoluto". Oggi Allen è direttore operativo di un’agenzia di consulenza, la Levine Partners. Sono ottimi i rapporti con la famiglia di Tiziano, papà Sergio, mamma Giuliana e il fratello minore Flavio.

Solo nel 2019, dopo aver tenuto nascosta la storia d'amore per diversi anni, Tiziano Ferro ha svelato di essersi legato a Victor Allen, in occasione delle nozze celebrate a Sabaudia, il 13 luglio 2019. La coppia si era già sposata con una precedente cerimonia negli Usa il 25 giugno. "Il matrimonio è una cosa sconvolgente", dichiarò Ferro a Vanity Fair, cui scelse di dare in esclusiva la notizia, "Per Victor faccio un’eccezione. Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere". La coppia vive a Los Angeles ma pare sia intenzionata a prendere casa a Latina, la città dell'artista.

Il 28 febbraio 2022 Tiziano Ferro ha annunciato con un post Instagram di essere diventato papà. Insieme al suo Victor Allen hanno accolto il famiglia Margherita e Andres, di 9 e 4 mesi. Una gioia immensa condivisa con i fan attraverso uno scatto di famiglia.

Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione.Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" – e soprattutto "se" – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo.

Il coming out in un libro e la prima storia con un uomo

Era il 20 ottobre 2010, quando usciva il suo libro "Trent'anni e una chiacchierata con papà", primo volume autobiografico incentrato sulle vicende vissute dal cantante dal 1995. In quelle pagine Ferro ha pubblicato una serie di annotazioni, pensieri ed emozioni già raccolti in alcuni quaderni-diari, che raccontano i turbamenti adolescenziali, la difficoltà nel rapportarsi al proprio corpo e i rapporti con la famiglia. Soprattutto, al centro del libro vi è la progressiva scoperta della propria omosessualità, definitivamente rivelata al pubblico. Ferro ha usato il libro per il suo coming out, arrivato al termine di un difficile percorso interiore. "A 28 anni sono andato in analisi perché non riuscivo più a vivere", raccontò nel 2017 a Grazia, "In un paio d’anni ho capito di essere omosessuale e poi, all’apice della carriera, ho deciso di raccontarlo a tutti". Ebbe alcune relazioni con delle donne, prima di capire definitivamente di essere gay e di trovare l'amore con un uomo, il primo vero fidanzato, di cui però non rivelò il nome : "La storia è durata quattro anni", raccontò sempre a Grazia, "È stata la mia prima relazione, più o meno l’unica. Ci credevo e ho fatto bene. Il trasporto era psicologico, fisico, spirituale. Non si può descrivere, né controllare, era al limite dell’ossessione. Ricordo che siamo andati subito a convivere. Forse oggi non lo rifarei".