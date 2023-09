Perché Tiziano Ferro e il marito si sono lasciati: “Culture distanti e visione dei rapporti diverse” A qualche settimana dalla notizia del divorzio, mentre continua il silenzio assoluto del cantante sull’argomento, il settimanale Oggi rivela alcune indiscrezioni sui motivi che avrebbero portato alla crisi coniugale. “L’arrivo dei suoi loro figli ha acuito le crepe invece che appianarle”.

A cura di Giulia Turco

Tiziano Ferro ha spiazzato i fan con la notizia della separazione in corso dal marito Victor Allen, limitandosi a parlare di un momento particolarmente delicato per la sua vita privata e quella dei suoi figli. A qualche settimana di distanza, mentre continua il silenzio assoluto del cantante sull’argomento, il settimanale Oggi rivela alcune indiscrezioni sui motivi che avrebbero portato alla crisi coniugale.

I motivi della separazione tra Tiziano Ferro e Victor Allen

“La crisi con l’imprenditore americano sarebbe iniziata già molto tempo fa”, scrive Alberto Dandolo nell’articolo pubblicato sul settimanale Oggi. “Persone vicine alla coppia parlano di scontro tra culture e di inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti”, aggiunge il giornalista. “L’arrivo lo scorso anno dei suoi loro figli Margherita e Andreas ha poi acuito le crepe invece che appianarle”, conclude. Eppure sembrava che nel nuovo scenario di Los Angeles il cantante di Latina avesse trovato la sua dimensione, in un posto di ampie vedute, dove fare il cantante di mestiere non lo rendesse necessariamente un personaggio pubblico e anche i suoi figli potessero crescere in maniera serena, lontano da ogni tipo di pressione mediatica.

Perché Tiziano Ferro non può portare con sé i figli in Italia

Lo scorso 19 settembre l’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. “Da qualche tempo è iniziata una dolorosa separazione da Victor”, aveva fatto sapere ai suoi fan via social. “Recentemente abbiamo riavviato le pratiche per il divorzio”. Il cantante si è scusato con i suoi fan perché avrebbe dovuto disertare le tappe per la presentazione del suo libro in Italia, per poter stare vicino ai suoi due figli, dei quali continuerò ad occuparsi come genitore single. Per quanto riguarda la legge statunitense, è solo in sede di divorzio che il cantante dovrà trovare un accordo con l’ex coniuge perché i due figli possano viaggiare. Lo scorso giugno Ferro aveva raccontato di non aver fatto il passaporto italiano ai due bambini, perché lo Stato Italiano non avrebbe riconosciuto la doppia genitorialità sua e di Victor. “Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante”, aveva spiegato. “A farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo, so che se vengo in tour Victor può prendersi cura di loro… È una cosa che può sembrare stupida, e invece mi fa soffrire da morire”.