Tiziano Ferro è diventato papà di due bambini: “Margherita e Andres, ci prenderemo cura di voi”

Tiziano Ferro e suo marito Victor sono diventati padri di due bambini: Margherita e Andres. L'annuncio nella mattinata di lunedì 28 febbraio via Instagram: "Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata".

Tiziano Ferro non ha chiarito quali siano state le modalità con cui è iniziato il percorso genitoriale (adozione, procreazione assistita/maternità surrogata), ma ha precisato di voler tenere questo dettaglio per sé chiedendo ai fan di rispettare la privacy dei due bambini: "Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres".

L'impegno di Tiziano Ferro e Victor Allen comincia dunque così: "L'esperienza da genitori è il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri". E su quelle che sono le origini dei due bambini, Tiziano Ferro promette: "Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" – e soprattutto "se" – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo".

Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri.

Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione.

Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres.

Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo.

Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" – e soprattutto "se" – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo.

E' un diritto insindacabile.

Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre.

Vi vogliamo bene!

T, V, M, A.