Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: “Si chiama Gianni, era nella lista “eutanasia” di un canile” Tiziano Ferro ha adottato un nuovo cane, dopo la scomparsa degli amati Jake e Beau. Si chiama Jhonny, ormai detto Gianni, e lo mostra in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la scomparsa degli amati Beau e Jake, Tiziano Ferro ha deciso di adottare un altro cane: Jhonny. E con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, mostra le prime immagini del nuovo amico a quattro zampe, ancora una volta salvato da un canile, dove era finito nella lista "eutanasia" perché nessuno voleva adottarlo e per questo rischiava di essere soppresso.

Il primo video di Tiziano Ferro insieme a Gianni

In un breve video pubblicato sul suo profilo, Tiziano Ferro mostra per la prima volta il nuovo amico a quattro zampe, che ha deciso di adottare insieme al marito Victor: "Si chiama Johnny ma ormai lo chiamano Gianni. Ha 8 anni". Il cantante, che da diversi anni vive stabilmente a Los Angeles, racconta che Gianni rischiava di essere soppresso in un canile perché nessuno voleva prenderlo con sé: "Abbandonato e finito nella lista "eutanasia" di un brutto canile, perché per lui non c'erano richieste. Pensare a questo mi strazia. Pensare a questo mi strazia il cuore. Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito".

Con la nuova adozione, che arriva a un mese dalla scomparsa del cane Jake, Tiziano Ferro invita tutti coloro che lo seguono a fare altrettanto: "Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla. Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti , capaci di insegnare smisurata gratitudine – pensateci!".

Il dolore per la scomparsa di Jake e Beau

Prima di stringere tra le braccia il nuovo arrivato, Tiziano Ferro ha sofferto a lungo per la perdita di Jake e Beau. Il primo è venuto a mancare appena un mese fa e in quell'occasione il cantante aveva condiviso una sua foto via Instagram per dare la triste notizia: "Jake, ti chiamavo “Il ragazzo con tre cuori”: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più". Un dolore che è arrivato dopo un'altra grande perdita, quella di Beau nell'agosto del 2020, che Tiziano Ferro in più occasioni ha detto di non essere mai riuscito a superare. Per questo sente di avere una missione, che sta cercando di portare avanti in tutti i modi e che ha voluto rendere esplicita dopo la morte del fedele compagno: "Caro Beau, forse non ho mai veramente accettato la tua dipartita dopo soli quattro mesi insieme. Da quando te ne sei andato abbiamo deciso che sarà per noi una missione adottare cani adulti. Per dare loro l’opportunità che meritano, perché quell’amore profondo non ha pari, perché ce lo hai insegnato tu".