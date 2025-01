video suggerito

Avanti un altro 2025, il cast del salottino del programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti: conferme e novità Avanti un altro! torna su Canale 5 da lunedì 20 gennaio 2025, dalle 18.45. Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, regalerà intrattenimento ai telespettatori con quiz, giochi e battute: nel salottino tanti ritorni e una novità. Ecco il cast completo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Parte il 20 gennaio 2025 la nuova edizione di Avanti un altro!, il game show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.45 su Canale5. Come da tradizione, una lunga fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto per tutto per conquistare il montepremi finale rispondendo alle domande poste dai conduttori e dai protagonisti del "salottino" che nella nuova edizione vede nuovi ingressi. Da Flavia Vento al ritorno di Miss Claudia, ecco il cast completo.

Il cast della nuova edizione di Avanti un altro!: i protagonisti del salottino

Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti nella nuova edizione di Avanti un altro! dà il benvenuto a nuovi volti e ritrova i veterani più affezionati al programma. Torna Miss Claudia (Claudia Ruggeri) che da poco è diventata mamma, e anche Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni e la "moglie" Giorgia Pianta. E poi, nel cast, anche gli storici Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto, il Coreografo, la Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson, la bona sorte Viviana Vizzini e la Hostess Greta Cianfano.

Le novità della nuova edizione: che ruolo avrà Flavia Vento

La novità di questa edizione è Flavia Vento. La showgirl debutta nel game show di Paolo Bonolis nel ruolo del "Vento del Mistero": rivolgerà ai concorrenti domande legate alla spiritualità, ai fenomeno soprannaturali, campi magnetici, ufo e alieni. Le regole e le modalità del gioco non cambieranno: il campione in gara, nella sfida finale, per conquistare il montepremi raggiunto dovrà dare 21 risposte sbagliate. "Questa trasmissione è insolita, diversa, si nutre di entusiasmo e imprevedibilità. Lo facciamo tutti con lo stesso sentimento, quello del "ma che accadrà oggi?". Mi emoziona la gentilezza, un sorriso inaspettato", le parole di Paolo Bonolis nell'intervista a Verissimo alla vigilia della partenza del suo programma.