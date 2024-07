video suggerito

Chi è Corrado Sassu, l'agente immobiliare di Casa a prima vista Corrado Sassu è uno degli agenti immobiliari romani di Casa a Prima Vista, insieme a Nadia Mayer e Blasco Pulieri. Ha 34 anni, è nato e cresciuto a Roma e all'età di 23 anni ha aperto la sua agenzia, che oggi conta cinque punti vendita tra la Capitale e il litorale romano.

Corrado Sassu è uno degli agenti immobiliari di Casa a Prima Vista. Insieme a Blasco Pulieri e Nadia Mayer, si occupa di trovare la casa perfetta a Roma per gli aspiranti acquirenti che partecipano al programma di Real Time. Nato e cresciuto a Roma, ha 34 anni e a 23 ha aperto la sua agenzia, che oggi conta 5 punti vendita tra la Capitale e il litorale romano.

Chi è Corrado Sassu, l’agente immobiliare di Casa a prima vista

Nato e cresciuto a Roma, Corrado Sassu ha 34 anni e si è appassionato al settore immobiliare fin dall'età di 19. In breve ha così deciso di trasformare la sua passione in un lavoro e costruire passo dopo passo la sua carriera. A 23 anni ha aperto la prima agenzia immobiliare a Santa Marinella, sul litorale romano. Ad oggi il suo ‘impero', come lo definisce, conta cinque punti vendita, 39 collaboratori e si occupa della gestione di quasi 250 immobili l'anno. Si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione al programma Casa a Prima Vista, dove fa parte della ‘triade' romana degli agenti, insieme a Blasco Pulieri e Nadia Mayer, cerca di vincere la sfida conquistando i possibili acquirenti.

La vita privata di Corrado Sassu

Per quanto riguarda la sua vita privata, Corrado Sassu è fidanzato con Alessia Tedesco, a sua volta agente immobiliare. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 50mila follower, sono diverse le foto che lo ritraggono in compagnia della fidanzata. L'ultima insieme risale a circa un mese fa, durante una fuga di coppia al mare. "Summer Vibes", è infatti la didascalia che si legge ad accompagnare lo scatto.

La passione per il lavoro e la partecipazione a Casa a prima vista

Nel programma Case a Prima Vista, Corrado Sassu è riuscito a vincere le sfide contro gli altri agenti immobiliari puntando sulle sue doti distintive. Come si legge sul suo sito, le parole chiavi per raggiungere i suoi obbiettivi sono semplicità e trasparenza. "Credendo in ciò, sono riuscito a coltivare la mia passione: l’immobiliare", aggiunge poi.