Cos'è The Couple con Ilary Blasi e come funziona: il montepremi da 1 milione di euro è reale The Couple arriva in tv da lunedì 7 aprile 2025. Il nuovo reality condotto da Ilary Blasi metterà a dura prova 8 coppie in gioco che dovranno sfidarsi con un solo obiettivo: vincere il montepremi da 1 milione di euro.

A cura di Gaia Martino

Parte lunedì 7 aprile 2025 il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, The Couple – Una vittoria per due. Si tratta del nuovo reality di Canale 5 il cui format prevede competizioni, relazioni, emozioni e colpi di scena. Otto coppie si renderanno protagoniste del nuovo programma: costretti a una convivenza forzata, si impegneranno al massimo per conquistare il montepremi finale dal valore di 1 milione di euro.

Come funziona The Couple, il nuovo reality di Canale5

The Couple Una vittoria per due inizia lunedì 7 aprile 2025 e andrà in onda in prima serata su Canale5. 8 coppie di concorrenti vivranno tutte insieme in una sola location: si renderanno protagoniste di sfide che le metteranno a dura prova. "Si vince solo insieme" ha spiegato Ilary Blasi nel video promo diffuso nelle ultime ore su Canale5. La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova, sia psicologicamente che fisicamente: sarà una "sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da se stessi".

Il montepremi dal valore di 1 milione di euro

Soltanto una coppia si aggiudicherà l'intero montepremi dal valore di 1 milione di euro e riuscirà a conquistarlo eliminando tutti gli avversari. A decidere la coppia vincitrice sarà il pubblico. Ilary Blasi nel video promo del nuovo programma da lei condotto, dopo aver appresso dell'ammontare del montepremi, ha scherzato: "1 milione di euro? Davvero o state scherzando? Io volevo fare la concorrente".

Chi sono le 8 coppie protagoniste della prima edizione

Le 8 coppie di The Couple non sono ancora state rese note dai profili social del reality. TvBlog, però, ha anticipato quali saranno alcuni concorrenti del programma. Si tratta di personaggi già noti nel panorama televisivo italiano e sono tutti provenienti da altri reality: parliamo di Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet.