I primi concorrenti di The Couple con Ilary Blasi: si ripesca nel cast del Grande Fratello Ilary Blasi condurrà The Couple, il nuovo reality Mediaset in onda su Canale 5. La data di partenza non è ancora ufficiale, ma probabilmente si tratterà di lunedì 7 aprile. TvBlog ha anticipato quali saranno i primi concorrenti del programma, volti non nuovi nel panorama dei reality.

A cura di Elisabetta Murina

Ilary Blasi condurrà The Couple, il nuovo reality Mediaset in onda su Canale 5. La data di partenza non è ancora ufficiale, ma probabilmente si tratterà di lunedì 7 aprile, la settimana successiva alla finale del Grande Fratello. TvBlog ha anticipato quali saranno i primi concorrenti del programma, che non rappresenta una novità nel panorama televisivo. formate da personaggi noti e persone comuni, saranno costretti a una convivenza forzata con l'obbiettivo di vincere un montepremi.

Chi sono i primi concorrenti di The Couple, il programma di Ilary Blasi

Nell'attesa di conoscere la data di partenza ufficiale, TvBlog ha anticipato i nomi dei primi 3 concorrenti del programma. Si tratta di personaggi già noti nel panorama televisivo italiano, tutti e tre provenienti dal mondo dei reality, in particolare del Grande Fratello: Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. I primi due sono stati i protagonisti indiscussi dell'edizione vip nel 2021, a cui hanno partecipato come concorrenti. Nel corso delle puntate hanno catturato l'attenzione del pubblico con il loro ‘triangolo amoroso', che ha coinvolto anche Delia Duran, moglie dell'attore. Una storia di alti e bassi, amore platonico mai consumato, con risvolti sempre nuovi.

The Couple simile al Gran Hermano Duo, spin off del GF spagnolo

The Couple non sarebbe una novità nel panorama televisivo. La dinamica del reality sarebbe infatti molto simile a quella del Gran Hermano Duo, lo spin off del Grande Fratello Spagnolo. La prima edizione del programma era andata in onda nel gennaio 2019 su Telecinco e i concorrenti erano coppie o terzetti in qualche modo legati tra loro da storie d'amore passate o conti in sospeso da regolare. Il gruppo è costretto a una convivenza forzata, registrato da telecamere e microfoni, proprio come il Grande Fratello ‘originale'.