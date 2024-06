video suggerito

Battiti Live senza Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, i commenti social dei due dopo la prima puntata La coppia sostituita alla conduzione dell’evento da Ilary Blasi e Alvin si scambia segnali d’affetto sui social dopo la prima puntata della nuova edizione. E non mancano i messaggi di sostegno: “Sarete sempre il nostro Battiti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

La rivoluzione a Battiti Live è ormai un dato di fatto. Per la prima volta dopo sette anni Battiti Live la conduzione del contenitore musicale estivo erede del Festivalbar non è condotto da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio, trio che aveva segnato l'evento pugliese in onda su RadioNorba Tv e le reti Mediaset (quest'anno Canale 5 e non più Italia1).

La nuova coppia alla conduzione di Battiti Live

Al loro posto, da questa edizione 2024 c'è la coppia composta da Alvin e Ilary Blasi, formatasi con l'esperienza a L'Isola dei Famosi, che quest'anno hanno lasciato entrambi. Al loro fianco c'è Rebecca Staffelli, che completa il cast. Una decisione, quella di sostituire Gregoraci, Palmieri e Pollio, che andava certamente nella direzione del rinnovo e dell'evoluzione di un format che va consolidandosi anno dopo anno, ma che non è stata gradita da tutti gli spettatori. Fino ad ora da parte di tutti c'era stato un sostanziale silenzio, ma dopo la prima registrazione sono fioccati commenti che, inevitabilmente, non possono arrivare se non attraverso i social.

Il commento di Alan Palmieri e la risposta di Elisabetta Gregoraci

In particolare Alan Palmieri, che pur avendo lasciato la conduzione è rimasto nell'organizzazione del programma, ha condiviso su Instagram una foto insieme ad alcune persone tra il pubblico, accompagnando lo scatto con la frase "Nel cuore della musica Battiti Live". Pur non essendoci allusioni alla compagna di viaggio di tante edizioni, Elisabetta Gregoraci ha voluto lasciare il segno commentando con un sobrio cuore, al quale Palimeri ha risposto alla stessa maniera. La stessa Mariasole Pollio si è inserita nel flusso di commenti per lasciare il suo segno. Non sono mancati i commenti di chi ha mostrato il sostegno alla coppia alla conduzione sostituita. "Sarete sempre il nostro Battiti", scrive qualcuno, certificando l'affetto per la coppia.

Le gaffe di Ilary Blasi nella prima puntata

Nel frattempo Ilary Blasi è stata la protagonista della prima puntata di Battiti Live 2024, in onda su Radio Norba Tv e presto anche su Canale 5. La celebre conduttrice ha commesso diverse gaffe sul palco, dalla lite con gli autori alla confessione a Irama. Un approccio che Blasi ha cercato in modo sistematico negli ultimi anni, dando l'impressione di essere consapevole che la gaffe messa a sistema funzioni molto grazie al riverbero sui social e al chiacchierciccio scatenato.