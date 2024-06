video suggerito

Le gaffe di Ilary Blasi a Battiti Live, le parole a Irama e la lite con gli autori: “Non so cosa dire” Ilary Blasi è stata la protagonista di Battiti Live ieri sera, in onda su Radio Norba Tv, e non solo per il debutto accanto ad Alvin al festival. La celebre conduttrice ha commesso diverse gaffe sul palco, dalla lite con gli autori alla confessione a Irama. Tutti i video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1.068 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ma che devo dire? Ditemi che devo dire", Ilary Blasi si è resa protagonista di diverse gaffe in diretta tv durante il debutto alla conduzione di Battiti Live, accanto ad Alvin. La conduttrice non sapeva quale artista avrebbe dovuto annunciare e quando il collega l'ha chiamata sul palco, ha dato inizio a un piccolo battibecco con gli autori dietro le quinte: il suo microfono, però, era acceso e tutti hanno potuto ascoltare le sue parole. Anche con Irama ha ammesso di dover necessariamente leggere ciò che doveva dire.

Cosa è successo con gli autori dietro le quinte di Battiti Live

Sul palco di Battiti live ieri sera, il festival partito con la messa in onda su Radio Norba Tv prima di sbarcare su Canale5, Ilary Blasi non sapeva di avere il microfono acceso quando, prima di fare il suo ingresso sul palco, ha battibeccato con gli autori dietro le quinte. "Dove sta oh? Ma che devo dire? No, ma ditemi che devo dire però" chiede, "Devi entrare Ilary, devi lanciare la roba", le rispondono. "E mica ‘o so che lancio!" aggiunge la conduttrice prima di raggiungere il collega sul palco e scherzare così: "Stavo chiacchierando perché mi hai chiamato?". È stato Alvin, poi, a suggerirle cosa avrebbe dovuto dire.

Ilary Blasi a Irama: "Me l'hanno scritto gli autori"

Prima ancora dell'episodio sopra citato, con tanta schiettezza Ilary Blasi, accanto a Irama, aveva ammesso di leggere tutto ciò che le scrivono gli autori: "In questo brano mischi le sonorità orchestrali con quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio perché io non ne capisco nulla, me l'hanno scritto" ha dichiarato davanti al pubblico e all'artista che è scoppiato a ridere. "È giusto" la replica.

Leggi anche Ilary Blasi e le foto del sequel di Unica: di cosa parla il nuovo documentario sulla sua vita

Le gaffe sono proseguite con l'errore nel pronunciare Radio Norba, sostituito con ‘Norma‘, mentre Alvin con Gabry Ponte ha fatto confusione invertendo l'ordine delle parole: "Radio Cornetto Norba Battiti Live". Nonostante i piccoli intoppi, su X i commenti dei telespettatori sono tutti a favore della conduttrice romana e del suo amico e collega, descritti da molti utenti come "spontanei e genuini".