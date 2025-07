Denise Richards accusa l’ex marito Aaron Phypers di violenza domestica: “Ha minacciato di uccidere me e se stesso”

Dopo l’istanza di divorzio presentata da Aaron Phypers, Denise Richards ha accusato l’ex marito di violenza domestica che sarebbe avvenuta durante il matrimonio. La modella e attrice sostiene che l’uomo l’abbia aggredita fisicamente: “Ha minacciato di uccidere me e se stesso. Mi ha afferrata per la nuca e sbattuta a terra”.

Denise Richards vittima di violenza domestica. Stando a quanto riporta il sito People, che ha ottenuto i documenti del tribunale, l'attrice e modella ha accusato l'ex marito Aaron Phypers di averla aggredita fisicamente durante il loro matrimonio. Lo scorso 8 luglio era stato l'attore a presentare istanza di divorzio per "incompatibilità inconciliabili". La donna ha raccontato diversi episodi che avrebbe subito negli anni e ha chiedo un ordine restrittivo temporaneo nei conforti dell'uomo.

Denise Richards accusa Aaaron Phypers di violenza domestica, il racconto

Stando a quanto riporta People, che ha ottenuto i documenti del tribunale, Denise Richards ha rivelato di essere stata vittima di violenza domestica durante il matrimonio con Aaaron Phypers. L'uomo l'avrebbe aggredita fisicamente, come mostrano le foto con il volto tumefatto che lei stessa ha condiviso con la Corte, e "ha minacciato di uccidere me e se stesso". L'ultima aggressione risalirebbe a inizio luglio. La donna ha poi raccontato alcuni episodio di violenza vissuti in questi anni, come quando una notte l'attore la svegliò urlando: "Sei una stronza di me**s. Sono andata al tuo computer e ho visto i tuoi messaggi'", accusandola di essere una "stro**a bugiarda". Nei documenti, poi, Richiards sostiene che Phypers l'avrebbe "schiacciata" con il palmo della mano sulla testa, urlando ripetutamente "dammi il tuo fo**uto telefono". L'uomo quindi, avrebbe controllato il suo telefono mentre dormiva e si sarebbe anche rifiutato di farla partire da sola. "Mi ha afferrata per la nuca, prendendomi per i capelli, mi ha sbattuto a terra", il racconto di Richards.

L'annuncio della separazione chiesta da Phypers

Stando ai documenti del tribunale ottenuti sempre dal People e diffusi lo scorso 8 luglio, è stato Phypers a chiedere il divorzio da Richards dopo sei anni di matrimonio. La data della separazione risale al 4 luglio e il motivo principale della richiesta sarebbero "incompatibilità irrisolvibili", che li avrebbero costretti a prendere strade diverse. L'attore avrebbe chiesto di mantenere la separazione dei beni, "compresi gli attrezzi elettrici, la moto e l'auto sportiva".