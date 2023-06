Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati, Laura Freddi: “Mi dispiace, sono molto complici” Laura Freddi commenta la separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis senza nascondere il dispiacere. “Li conosco bene”, ammette la soubrette, legata al conduttore da una storia d’amore durata 5 anni e terminata quasi 30 anni fa.

A cura di Stefania Rocco

Laura Freddi commenta dispiaciuta la fine del lungo matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, suo ex compagno. Il conduttore e la moglie hanno comunicato oggi di essersi lasciati, dopo la piccata smentita arrivata qualche mese fa. Adesso sono loro che confermano ufficialmente la scelta di divorziare in un’intervista a Vanity Fair.

Laura Freddi commenta la separazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Freddi ha commentato così la notizia della separazione tra Bonolis e Bruganelli: “Sono persone molto intelligenti. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però. Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi. Anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”.

Il legame tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli

Da qualche anno, Sonia Bruganelli e Laura Freddi si erano molto avvicinate. Ex fidanzata e attuale moglie di Bonolis, hanno da tempo superato ogni rivalità. Era stata proprio Sonia, opinionista al Grande Fratello Vip, a volere che fosse Laura a sostituirla nelle puntate andate in onda a cavallo del periodo natalizio, mentre lei si trovava in vacanza con Bonolis. Inizialmente, tuttavia, Sonia avrebbe fatto la guerra a Laura. “Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio”, ha dichiarato di recente Freddi, sminando il campo e aprendo le porte al legame con la compagna di Bonolis. Ex compagna, a partire da oggi.