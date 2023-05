Botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi: il motivo è Paolo Bonolis Sonia Bruganelli, dopo avere letto alcune dichiarazioni di Laura Freddi sul conto di Paolo Bonolis, è intervenuta per fare una precisazione.

A cura di Daniela Seclì

Botta e risposta tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi. Al centro dello scambio, Paolo Bonolis. Ricordiamo che il marito dell'imprenditrice e opinionista del Grande Fratello Vip, in passato, è stato sentimentalmente legato a Laura Freddi. Bruganelli, dopo aver letto alcune dichiarazioni rilasciate dalla showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai, ha voluto fare una precisazione.

Cosa ha dichiarato Laura Freddi su Paolo Bonolis

Il 19 maggio, Laura Freddi ha compiuto 51 anni. Così, in un post su Instagram, è stata celebrata con una sua vecchia dichiarazione, nella quale parlava della relazione avuta con Paolo Bonolis. La showgirl dichiarava:

Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo.

Questa vecchia dichiarazione di Laura Freddi è stata notata anche da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che ha deciso di fare una precisazione sul suo profilo Instagram.

La replica di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha replicato alla dichiarazione di Laura Freddi: "Beh…l'apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio sconosciuto prima". Insomma, a giudicare dalle sue parole, la moglie di Paolo Bonolis non sembra essere completamente d'accordo con la versione data da Laura Freddi. Ma nessun astio in questo botta e risposta. Laura Freddi, infatti, ha condiviso le parole di Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram, dimostrando ancora una volta che tra loro è nata una bella amicizia. In un'intervista rilasciata al Corriere, Freddi aveva detto di Sonia Bruganelli: