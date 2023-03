Laura Freddi: “Bonolis era parsimonioso, guidava auto tremende. Regali? Un set di valigie” Laura Freddi descrive così Paolo Bonolis, suo compagno per oltre 5 anni: “Era spartano, parsimonioso. Regali? Ricordo un tremendo set di valigie gialle”.

A cura di Stefania Rocco

Sono trascorsi anni dalla storia d’amore tra Paolo Bonolis e Laura Freddi, rimasti insieme per circa 6 anni a partire dal 1992. Entrambi conducono oggi una vita accanto ai rispettivi compagni, Sonia Bruganelli per il popolare conduttore e il fisioterapista Leonardo d’Amico per la ex ragazza di Non è la Rai. Laura e Paolo sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che Freddi parla con divertimento della sua relazione con l’ex compagno. “Guidava macchine tremende, tipo una vecchia Escort blu metallizzato con uno specchietto bianco rimediato allo sfascio, un accrocco, mi vergognavo ad andarci in giro. Paolo invece non ci faceva caso”, ha raccontato la donna al Corriere della Sera, ripercorrendo la relazione con il conduttore.

Laura Freddi racconta il rapporto con Paolo Bonolis

A sostegno della sua tesi, Freddi cita un esempio: “Orologi, auto, vestiti, era spartano, parsimonioso. Una volta, ospite dei miei genitori, ad Acilia, voleva una sigaretta, in casa non ce n’erano; perciò fece il giro di tutto il palazzo, porta a porta, per farsene offrire una. In accappatoio e ciabatte. Regali? Si. Ricordo un tremendo set di valige gialle”.

Sonia Bruganelli tra le amiche di Laura Freddi

Laura racconta inoltre di essere riuscita a stabilire un ottimo rapporto con Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis. All’inizio, tuttavia, la donna avrebbe nutrito nei confronti di Freddi una certa antipatia: "Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio. Perché lo lasciai? Ci siamo voluti molto bene e separarsi è stata una sofferenza per entrambi. Io desideravo di più, una famiglia, ma il momento era sbagliato, i nostri tempi non coincidevano”. Antipatia che appartiene al passato, tanto che fu la stessa Sonia a volere Laura nel ruolo di sua sostituta al Gf Vip.