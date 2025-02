Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 8 e domenica 9 febbraio in tv

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Riparte il weekend e riaprono i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Sabato 8 e domenica 9 febbraio i programmi Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa ospiteranno celebri volti dello spettacolo italiano. Ecco tutti gli ospiti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 8 e domenica 9 febbraio

Sabato 8 e domenica 9 febbraio torna con un nuovo doppio appuntamento Verissimo. Silvia Toffanin nella prima puntata del weekend di sabato, dalle ore 16.30 su Canale5, avrà in studio Emanuela Folliero con il figlio Andrea. Simona Guatieri racconterà i dettagli del tradimento dell’ex marito, il calciatore Keita Baldé, con Wanda Nara. Nella stessa puntata saranno ospiti anche Dario Ballantini, Rebecca Staffelli, ospite con la mamma Matilde, poi Bernardo Cherubini, concorrente eliminato da Grande Fratello e fratello di Lorenzo Jovanotti. Infine in studio arriveranno Raffaella e Brando, ex protagonisti di Uomini e Donne.

Domenica, dalle ore 16.00, Silvia Toffanin accoglierà in studio Sabrina Salerno, poi ancora Barbara Lombardo, che ricorderà con il marito Totò Schillaci, scomparso lo scorso settembre a soli 59 anni, per un male incurabile. Tra gli ospiti della puntata anche Tina Cipollari, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, Anbeta Toromani e il compagno Alessandro Macario, e Ilaria Galassi.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica In torna in onda domenica 9 febbraio 2025, dalle ore 14 su Rai1. Gli ospiti di Mara Venier non sono ancora stati annunciati.

Gli ospiti di Fabio Fazio a CTCF

Nella prossima puntata di Che Tempo Che Fa, in programma per domenica 9 febbraio, dalle 19.30 sul NOVE, sarà ospite di Fabio Fazio Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025. Nella stessa puntata tornerà in studio Cecilia Sala. Tra gli ospiti anche Bill Gates.