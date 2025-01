video suggerito

Cecilia Sala a Che tempo che fa: quando andrà in onda l'intervista di Fabio Fazio alla giornalista Cecilia Sala ha scelto Che tempo che fa per la sua prima intervista televisiva dopo l'arresto a Teheran, la liberazione e il rientro in Italia. La giornalista si racconterà nel salotto di Fabio Fazio.

A cura di Daniela Seclì

Cecilia Sala ospite a Che tempo che fa. La giornalista arrestata a Teheran il 19 dicembre scorso e tornata in Italia mercoledì 8 gennaio, ha scelto il programma di Fabio Fazio per ripercorrere la vicenda che l'ha vista suo malgrado protagonista. L'intervista andrà in onda nella prima puntata del programma in onda sul Nove dopo la lunga pausa natalizia. L'appuntamento è domenica 19 gennaio, a partire dalle ore 19:30.

La prima intervista a Cecilia Sala il 19 gennaio a Che tempo che fa

Cecilia Sala riabbraccia i genitori dopo la liberazione

Fabio Fazio ha annunciato sui social che Cecilia Sala sarà tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda domenica 19 gennaio. Il conduttore ha pubblicato un video che ritrae il momento del ritorno in Italia della giornalista: l'abbraccio con il suo compagno Daniele Raineri, l'emozione dei genitori e l'incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella sua prima intervista televisiva a Che tempo che fa ripercorrerà i drammatici giorni della reclusione in un carcere a Teheran. L'arresto è scattato con la motivazione di una presunta "violazione delle leggi della Repubblica islamica".

L'arresto di Cecilia Sala e la liberazione

L'incontro tra Cecilia Sala e Giorgia Meloni

Dopo il ritorno in Italia, Cecilia Sala ha raccontato nel suo podcast Stories alcuni dettagli dei giorni di prigionia: "Le condizioni erano veramente complicate, io ne avevo intuite alcune e altre no, ma era veramente difficile tirarmi fuori in 21 giorni date le circostanze". E ha aggiunto che la difficoltà più grande proveniva dalla testa:

Quando non hai nulla da fare, non ti stanchi, quindi non hai sonno, non dormi… Lì dentro un'ora sembra una settimana. La cosa che più volevo era un libro, la storia di un altro, qualcosa che mi portasse fuori, un'altra storia in cui potessi immergermi che non fosse la mia. Non riuscivo ad avere tanti pensieri positivi rispetto alle mie prospettive. Mi hanno tolto gli occhiali. Non vedo senza le lenti e senza gli occhiali e gli occhiali non me li hanno mai dati fino agli ultimi giorni perché sono pericolosi, perché puoi spaccare il vetro e usarli per tagliarti. Non ho potuto scrivere e non ho potuto avere una biro per lo stesso motivo, perché si può trasformare in un'arma però non mi hanno dato neanche le lenti a contatto.