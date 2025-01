video suggerito

Gli ospiti di Domenica In e le interviste di Verissimo Le Storie: domenica 5 gennaio in tv Gli ospiti di Domenica In e le storie di Verissimo in programma per oggi, domenica 5 gennaio 2025. Su Rai 1 e Canale5 un nuovo carico di intrattenimento per i telespettatori: ecco chi accoglierà in studio Mara Venier e le interviste più emozionanti di Silvia Toffanin.

A cura di Gaia Martino

Oggi, domenica 5 gennaio 2025, è in programma il tradizionale appuntamento, dalle 14 su Rai 1, con Mara Venier e il suo varietà di successo, Domenica In. Sono ancora in pausa, invece, Verissimo e Che Tempo Che Fa: Silvia Toffanin, però, è comunque in onda su Canale5, dalle ore 16.15, con le interviste più amate e seguite della stagione televisiva. Ecco tutti i protagonisti di oggi in tv.

Gli ospiti di Domenica In oggi, domenica 5 gennaio

Oggi dalle ore 14, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, è in programma la diciassettesima puntata di Domenica In, il varietà condotto da Mara Venier. L'appuntamento si aprirà di nuovo con Paolo Fox per dare ampio spazio alle previsioni dei 12 segni dello zodiaco per il mese di gennaio 2025. In studio arriveranno sei coppie famose, Francesco Pannofino con la moglie Emanuela, Rosanna Lambertucci con il marito Mario, Alan Friedman con la moglie Gabriella, Simone Di Pasquale con la compagna Maria e Rosanna Banfi con il marito Fabio. Tra gli ospiti anche Edwige Fenech, Nek che si esibirà sulle note dei suoi successi e presenterà il programma Dalla strada al palco che condurrà insieme a Bianca Guaccero. Il cantante Francesco Merola entrerà in studio in compagnia della moglie Marianna Mercurio, poi ancora Mara Venier accoglierà Pietro Perone per ricordare Pino Daniele a 10 anni dalla sua scomparsa. Infine, Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, presenterà il libro Carlo Acutis, sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi, con una nota autografa di Papa Francesco e dedicato alla prossima canonizzazione di Carlo Acutis.

Le interviste in onda a Verissimo – Le storie oggi

Nella puntata di Verissimo Le Storie in programma per oggi, dalle 16.15 su Canale5, saranno trasmesse le interviste a Eleonora Abbagnato, Benedetta Rossi, Gerry Scotti, Valeria Graci e Katia Follesa. E poi ancora quelle a Gianni Sperti e ad Asia Argento.