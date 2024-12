Gli ospiti di Domenica In e le interviste di Verissimo Le Storie: sabato 28 e domenica 29 dicembre in tv

video suggerito

Nel weekend dopo Natale riapre il salotto di Mara Venier che domenica 29 dicembre 2024 avrà nello studio di Domenica In tanti ospiti tra cui Paolo Fox, pronto a regalare le previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il 2025. Si fermano invece Che tempo che fa e Verissimo per le festività natalizie, ma Silvia Toffanin sarà comunque in onda sabato 28 e domenica 29 dicembre con Verissimo Le Storie: nelle due puntate del weekend saranno trasmesse le interviste più viste e amate nel corso della stagione.

Gli ospiti della puntata di Domenica In del 29 dicembre

Mara Venier torna in onda domenica 29 dicembre con il suo varietà, Domenica In. Dalle ore 14 su Rai 1 la conduttrice accoglierà in studio numerosi ospiti. Il più atteso è Paolo Fox, astrologo che aprirà la puntata per regalare ai telespettatori le previsioni di tutti i segni zodiacali per l'anno nuovo che sta per iniziare, il 2025. Arriveranno in studio poi Giancarlo Magalli, Valeria Marini, Sonia Bruganelli, Alan Friedman, Pamela Prati, Pierpaolo Pretelli, Nino Frassica, Francesca Manzini, la Signora Coriandoli, Rossella Erra, Enrica Bonaccorti, Alessandra Mussolini e Rossanna Banfi.

Tra gli ospiti anche Bobby Solo che si esibirà al centro dello studio, poi l'attore Alessandro Gassmann e l'imprenditore Santo Versace in studio con la moglie Francesca De Stefano.

Verissimo Le Storie sabato 28 e domenica 29 dicembre: quali interviste andranno in onda

Sabato 28 dicembre dalle ore 16.30 e domenica 29 dicembre dalle 16 Silvia Toffanin sarà in onda su Canale5 con Verissimo Le Storie nel quale saranno trasmesse le interviste più amate della stagione. Nel primo appuntamento del weekend andranno in onda quelle a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, a Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo, a Valentina Rossi, Katia Ricciarelli, a Ornella Vanoni.

Nella puntata di domenica, invece, saranno trasmesse quelle a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, a Al Bano e Romina Carrisi, a Michelle Hunziker, a Silvia e Giulia Provvedi, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio e quella con Iva Zanicchi.