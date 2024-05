video suggerito

La Vita in Diretta, Alberto Matano e la sorpresa di Mara Venier: “Vacanze brevi, faremo una cosa insieme” Sorpresa per Alberto Matano durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta, in onda venerdì 31 maggio su Rai1. In studio è entrata Mara Venier con un vassoio di maritozzi, poi ha scherzato: “Manca la puntata di domenica di Domenica In, poi vacanze”. “Dobbiamo fare una cosa insieme”, ha replicato il conduttore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, venerdì 31 maggio, è andata in onda l'ultima puntata de La Vita in Diretta. Alberto Matano ha chiuso la stagione televisiva del programma, in onda su Rai1, circondato da numerosi ospiti e amici. Tra questi Mara Venier, che è entrata in studio per fargli una sorpresa.

La sorpresa di Mara Venier ad Alberto Matano a La Vita in Diretta

In chiusura di puntata, Mara Venier è entrata a sorpresa in studio da Alberto Matano, ballando sulle note del brano Sinceramente di Annalisa e tenendo tra le mani un vassoio pieno di maritozzi. Il conduttore è rimasto sorpreso e ha subito abbracciato la conduttrice, sua cara amica. Era stata proprio lei a celebrare le sue nozze con Riccardo Mannino nel giugno 2022. Venier sarà invece in onda domenica 2 giugno con l'ultima puntata del suo programma, Domenica In, dove sono attesi diversi ospiti. "Manca la puntata di domenica e poi via, vacanze", ha detto la conduttrice, "Brevi però per noi, perché abbiamo da fare una cosa insieme", ha aggiunto Matano sorridendo, pur senza entrare nei dettagli e spiegare a cosa faceva riferimento.

Gli ospiti dell'ultima puntata di Domenica In

Come anticipato da Mara Venier, domenica 2 giugno, dalle ore 14 su Rai1, andrà in onda l'ultima puntata di questa stagione di Domenica In. In studio con la conduttrice sono attesi diversi ospiti, tra cui Cristiano Malgioglio, che era presente anche a La Vita In Diretta. L'artista è un caro amico della conduttrice e, oltre a raccontarsi, farà sentire al pubblico il suo nuovo brano Fernando. Poi ci saranno anche Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Jasmine Trinca, Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi e Tecla Insolia. Spazio poi alla musica con Roby Facchinetti.