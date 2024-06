video suggerito

Gli ospiti di Domenica In e le interviste di Verissimo Le Storie: sabato 1 e domenica 2 giugno in tv Gli ospiti dell'ultima puntata di Domenica In in programma per il 2 giugno 2024 su Rai1 e le interviste che saranno trasmesse in Verissimo Le Storie sabato 1 e domenica 2 giugno su Canale5: tutti i nomi.

A cura di Gaia Martino

Con il weekend tornano in onda i programmi di Silvia Toffanin e Mara Venier. La stagione di Verissimo si è conclusa la scorsa settimana, ma il talk show andrà in onda ugualmente sabato 1 e domenica 2 giugno con Verissimo – Le Storie che riproporrà alcune delle interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate nell'ultimo anno. Al varietà di Rai Uno, invece, spetta ancora una puntata in diretta: quella del 2 sarà, infatti, l'ultima puntata della stagione di Domenica In. Ecco tutti gli ospiti e quali interviste di Silvia Toffanin andranno in onda.

Gli ospiti dell'ultima puntata di Domenica In del 2 giugno

Mara Venier nel suo varietà di Rai1, in programma per domenica 2 giugno 2024 dalle ore 14, saluterà il suo pubblico prima delle vacanze estive con tantissimi ospiti. TvBlog anticipa che a Domenica In ci saranno Gigi D'Alessio per un'intensa intervista con la conduttrice nella quale dovrebbe intervenire anche Rosario Miraggio. La Venier darà poi spazio al cinema con Christian De Sica e Angela Finocchiaro per il film Ricchi a tutti i costi, poi con Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Tecla Insolia. Spazio poi alla musica con Roby Facchinetti e ad un caro amico della conduttrice, Cristiano Malgioglio.

Verissimo-Le Storie sabato 1 e domenica 2 giugno: quali interviste andranno in onda

Sabato 1 e domenica 2 giugno, dalle 16.30 su Canale5, Verissimo sarà in onda con Verissimo-Le storie che trasmetterà le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione, da Silvia Toffanin. I protagonisti della puntata di sabato saranno Francesco Arca, Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan e Raz Degan. Domenica 2 giugno, invece, saranno trasmesse le interviste a Il Volo, alla coppia formata da Francesca Tocca e Raimondo Todaro, una delle più famose del talent show Amici di Maria de Filippi, e quella a Paolo Bonolis.