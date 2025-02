Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 15 e domenica 16 febbraio in tv

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Riparte il weekend e riaprono i salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa in onda sabato 15 e domenica 16 febbraio 2025 vedranno la partecipazione di tanti volti dello spettacolo italiano. All'indomani della finale di Sanremo, Mara Venier, come da tradizione, dedicherà la puntata del suo varietà al Festival. Ecco tutti gli ospiti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 15 e domenica 16 febbraio

Nel primo appuntamento del weekend di Verissimo, in programma sabato dalle 16.30 su Canale5, Silvia Toffanin avrà in studio l’attrice comica e imitatrice Emanuela Aureli. Inoltre, darà spazio alle intense storie di vita di Mercedesz Henger, Laura Cremaschi e di Teresanna Pugliese con sua mamma Paola. E ancora protagonisti della puntata Justine Mattera che sarà ospite, per la prima volta, con i figli Vincent e Vivienne Rose, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

Nella puntata di domenica, dalle 16 su Canale5, Silvia Toffanin intervisterà Franco Nero. Poi ancora Anna Valle e Giorgio Marchesi, dal 19 febbraio su Canale 5 con la nuova serie Le onde del passato, Pietro Orlandi, Manila Nazzaro, Gianni Sperti e Eva Grimaldi.

Gli ospiti di Domenica In Speciale Sanremo

La puntata di Domenica In di domenica 16 febbraio 2025 dalle 14 su Rai 1, sarà dedicata unicamente a Sanremo. Mara Venier, in diretta dal Teatro Ariston, celebrerà il Festival conclusosi sabato 15 febbraio: parteciperanno tutti i Big protagonisti della settantacinquesima edizione della kermesse, opinionisti e ospiti.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio nel nuovo appuntamento di Che tempo che fa in programma per domenica dalle 19.30 sul NOVE avrà in studio Antonella Clerici, co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo dello scorso martedì 11 febbraio. Al momento è questa l'unica ospite annunciata dai profili social del programma. Seguiranno aggiornamenti.