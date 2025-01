video suggerito

Filippa Lagerback rompe il silenzio dopo la morte della madre Margaretha Lind: "Sempre con noi, la tua essenza è amore puro" Filippa Lagerback, in un post pubblicato su Instagram, ha rivolto parole cariche di amore alla madre Margaretha Lind scomparsa in questi giorni.

A cura di Daniela Seclì

Filippa Lagerback rompe il silenzio dopo la morte della madre. La tragica notizia della scomparsa di Margaretha Lind è giunta domenica scorsa. Filippa era attesa nello studio del programma Che tempo che fa, in onda sul Nove. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, tuttavia, hanno annunciato agli spettatori che Lagerback è stata colpita da un grave lutto ed è volata in Svezia. In queste ore, le dolci parole per la madre.

Filippa Lagerback ricorda la madre Margaretha Lind

Filippa Lagerback ha ricordato l'amatissima mamma Margaretha Lind. Su Instagram, ha pubblicato una serie di foto che ritraggono la madre con lei e con il fratello Max Lagerback e un video in cui Margaretha la stringe in un caldo abbraccio. L'annunciatrice del programma Che tempo che fa di Fabio Fazio ha accompagnato gli scatti e il video con una dolcissima dedica:

Mamma, “e la mamma che fa” continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità. Nell’essere leale e rispettosa, allegra e sorridente, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza. Sei sempre con noi. Grazie Mamma, solo cose belle.

Il ricordo della madre, dunque, non si spegnerà mai. Margaretha continuerà a vivere nei suoi insegnamenti, nella sua empatia, nel suo volere il bene del prossimo e in tutte le caratteristiche luminose con le quali ha plasmato il suo passaggio nelle vite dei suoi cari. Filippa Lagerback ha anche voluto ringraziare tutti coloro che in queste ore le hanno manifestato sostegno e vicinanza: "Grazie dell’abbraccio d’affetto enorme che ci avete mandato in questi giorni, la mamma sarebbe stata sorpresa e grata".

L'annuncio della morte a Che tempo che fa

È stato Fabio Fazio, nel programma Che tempo che fa, ad annunciare la morte di Margaretha Lind. Poco dopo anche Luciana Littizzetto si è stretta a Filippa Lagerback in questo lutto:

Volevo dare un abbraccio a Filippa Lagerback. Questa notizia ci ha turbato tutti. È mancata la sua mamma, lei è volata in Svezia in fretta. La sua mamma è una persona fantastica, spiritosa, piena di energie, vita, allegra, l'abbiamo conosciuta tutti. Abbracciamo Filippa più forte che possiamo.