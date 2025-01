video suggerito

Morta la madre di Filippa Lagerback, Luciana Littizzetto: “Siamo turbati, Margaretha era energica e piena di vita” In diretta a Che tempo che fa, il messaggio di Luciana Littizzetto per Filippa Lagerback: “La notizia della morte di Margaretha Lind ci ha turbato tutti. Era una persona fantastica, spiritosa, piena di energie e di vita. Abbracciamo Filippa più forte che possiamo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Filippa Lagerback sta vivendo un grave lutto. Nelle scorse ore è morta la madre Margaretha Lind. L'annuncio è stato dato nel corso della puntata di Che tempo che fa trasmessa domenica 19 gennaio. Fabio Fazio ha spiegato il motivo dell'assenza di Filippa Lagerback e ha manifestato la sua vicinanza a lei e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. Anche Luciana Littizzetto, nel corso della puntata, ha voluto rivolgere parole d'affetto a Filippa Lagerback.

Morta la madre di Filippa Lagerback, le parole di Luciana Littizzetto

Nella puntata di Che tempo che fa, trasmessa domenica 19 gennaio, Luciana Littizzetto – dopo il suo consueto monologo – ha rivolto un pensiero a Filippa Lagerback e alla madre Margaretha Lind, morta nelle scorse ore. La comica ha ammesso il suo turbamento davanti alla tragica e inaspettata notizia:

Volevo dare un abbraccio a Filippa Lagerback. Questa notizia ci ha turbato tutti oggi pomeriggio. È mancata la sua mamma, lei è volata in Svezia in fretta. La sua mamma è una persona fantastica, spiritosa, piena di energie, vita, allegra, l'abbiamo conosciuta tutti. Abbracciamo Filippa più forte che possiamo.

Il legame tra Filippa Lagerback e la madre Margaretha Lind

Filippa Lagerback era legatissima alla madre e anche i suoi follower avevano imparato ad amarla grazie ai reel e alle storie in cui le due donne comparivano insieme. Solo il mese scorso, Margaretha Lind aveva preso parte alla festa di laurea della nipote Stella e aveva celebrato sui social l'importante traguardo facendole i suoi complimenti pubblicamente. Lo scorso ottobre, aveva pubblicato una foto in cui posava con un'amica mentre erano intente a fare acquisti in vista di Halloween. La signora Margaretha sembrava radiosa. Nulla che facesse presagire il tragico epilogo. Al momento non è stata diffusa la causa della morte.