Lutto per Emanuela Aureli, è morta la mamma: “Un colpo al cuore, senza di te nulla sarà più come prima”

A cura di Elisabetta Murina

Lutto per l'attrice e imitatrice Emanuela Aureli. Con un post pubblicato su Instagram il 13 gennaio, ha annunciato la scomparsa della mamma: "Mamma mia adorata, che colpo al cuore!". Al momento non si conoscono il nome e l'età della donna. Per questo motivo, l'attrice ha deciso di rinviare il suo spettacolo in Sicilia, a Mazara del Vallo.

L'annuncio della scomparsa

Con un post pubblicato su Instagram, Emanuela Aureli ha annunciato la scomparsa della mamma. "Mamma mia adorata, che colpo al cuore! Tu che mi hai sempre dato i giusti consigli, le carezze più belle, una dolcezza unica", ha scritto nel dare la triste notizia, accompagnando le sue parole con uno scatto della donna. Poi ha concluso: "Senza di te nulla sarà più come prima. Sarai per sempre dentro di noi! Che Dio illumini il tuo cammino. Riposa in pace".

Sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto scriverle un messaggio di condoglianze sotto il post, come Mietta, che ha commentato: "Amore mio quanto mi dispiace, ti abbraccio forte". E poi anche Rossella Erra: "Tesoro mi dispiace tanto". "Condoglianze cara", ha scritto invece Orietta Berti.

Rinviato lo spettacolo ‘Mamma… ho perso l'Aureli'

Nel pomeriggio del 13 gennaio l'imitatrice avrebbe dovuto portare in scena al cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara il suo spettacolo Mamma… ho perso l'Aureli, che ha però deciso di rinviare dopo la scomparsa della madre. A darne notizia il Comune stesso, che non ha ancora riprogrammato l'evento a data certa. Lo spettacolo è un one woman show in cui Aureli racconta i personaggi con cui si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico, oltre a parlare con ironia della gioia di essere diventata mamma. Un racconto fatto di aneddoti, curiosità e momenti di riflessione.