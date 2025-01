video suggerito

Anna Falchi sviene in diretta a I Fatti Vostri, Tiberio Timperi la aiuta: "È uno scherzo?" Imprevisto in chiusura de I Fatti Vostri del 25 gennaio, con Anna Falchi che si è accasciata mentre stava dando appuntamento agli spettatori per il giorno dopo. Interviene immediatamente Timperi, che rassicura il pubblico.

A cura di Andrea Parrella

Anna Falchi sviene in diretta a I Fatti Vostri. È successo a I Fatti Vostri, in chiusura della puntata del 25 gennaio 2025, quando la conduttrice, proprio nel momento dei saluti al pubblico prima di passare la linea al Tg1, si è accasciata cercando sostegno in Tiberio Timperi che, al suo fianco, ha evitato la caduta.

Anna Falchi si accascia: "Mi sono alzata troppo in fretta"

Imprevisto a I Fatti Vostri, la conduttrice Anna Falchi si è accasciata al suolo sui titoli di coda della trasmissione. Proprio lei stava dando al pubblico l'appuntamento per il giorno successivo, quando ha accusato un mancamento, costretta a sedersi a terra. Tiberio Timperi, che l'ha sorretta, ha subito chiesto se si trattasse di uno scherzo, ma Anna Falchi ha subito chiarito di essere seria. Timperi quindi ha preso le redini della situazione, rassicurando il pubblico a casa e le persone in studio: "Abbiamo materiale per Blob e Striscia La Notizia, ma comunque state tranquilli, non è successo niente.

Tiberio Timperi scherza: "È l'età"

Anche Anna Falchi ha voluto subito rassicurare il pubblico: "Mi sono alzata troppo velocemente, ma è tutto a posto". Quindi Timperi ci ha scherzato su: "Succede, è l'età", per poi dare un bacio affettuoso alla collega. Al momento nessun aggiornamento via social da parte di Anna Falchi, ma la sensazione è che non si trattasse di nulla di grave. I Fatti Vostri tornerà in onda da domani, come sempre tutti i giorni alle 11.10, per accompagnare gli spettatori di Rai2 fino all'ora del Tg2. Il programma va in onda ininterrottamente dal 1990 e quella in corso è la seconda edizione consecutiva con la coppia formata da Anna Falchi e Tiberio Timperi alla conduzione. Quest'ultimo è infatti subentrato a Salvo Sottile nel 2023, tornando a lavorare con Michele Guardì dopo gli anni di Mezzogiorno in famiglia.