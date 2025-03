Monica Setta operata d’urgenza, la foto dall’ospedale: “Dolori che non mi lasciavano respirare”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Monica Setta è stata operata d'urgenza nelle scorse ore. La conduttrice televisiva ne ha dato notizia attraverso i social, pubblicando una foto della sua mano con una flebo, che lascia chiaramente intendere si trovi su un letto di ospedale. Il messaggio di Monica Setta è rivolto a chi la segue, per dare notizia di quanto accaduto e dei problemi di salute improvvisi che l'hanno costretta a questo intervento.

Le parole di Monica Setta sui social

Il post di Monica Setta è stato pubblicato nel tardo pomeriggio, ma prima non c'erano stati segnali di problemi di salute specifici. Queste le parole con cui Setta ha annunciato la sua operazione su X: "Amici carissimi ve lo dico solo ora perché sto bene. Ma sono stata operata d'urgenza per una occlusione intestinale causa ernia strozzata". Quindi i ringraziamenti ai medici e le rassicurazioni sulle sue attuali condizioni di salute: "Grazie al prof Luigi Masoni, ultimo controllo ok".

Le condizioni di salute di Monica Setta

Più esteso il messaggio pubblicato su Instagram, in cui la conduttrice aggiunge alcuni dettagli legati ai dolori e i problemi fisici che l'hanno portata al ricovero e quindi all'operazione immediata: "Amici carissimi, come sapete condivido con voi tutto nel bene e nel male perciò vi voglio raccontare cosa mi è successo. Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi alla pancia che non passavano con normali antidolorifici così ho deciso di chiamare il mio medico di fiducia il prof @luigimasoni che, dopo avermi visitato, mi ha ricoverato in clinica dove sono stata operata. Che cosa avevo e perché tanti dolori da non lasciarmi respirare? Avevo l'intestino bloccato da un'ernia strozzata. Non è stata una passeggiata ma il Prof Masoni è sempre una garanzia non per capacità ma anche per sensibilità umana. Grazie a @iamgintonico che mi è stato sempre al fianco e ovviamente mia figlia".