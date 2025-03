video suggerito

Nikita Pelizon operata al cuore, il curioso dettaglio negli scatti in ospedale: "Sereni, non ho cambiato sesso" In un post pubblicato su Instagram, Nikita Pelizon ha spiegato com'è andata l'operazione al cuore a cui si è sottoposta nelle ultime ore. E in risposta al dettaglio curioso negli scatti in ospedale: "State sereni, ora mi spetta un riposo forzato".

A cura di Sara Leombruno

Qualche giorno fa, Nikita Pelizon con un post su Instagram aveva raccontato ai fan di essere in procinto di operarsi al cuore. Dalla camera dell'ospedale nel quale è ricoverata, in compagnia di un amico, aveva spiegato il motivo per cui ha dovuto sottoporsi ad un intervento al cuore: aveva avuto un attacco ischemico nel maggio 2024. Adesso, l'ex gieffina ha postato alcuni nuovi scatti per dare un aggiornamento sulle sue condizioni di salute e un dettaglio non è passato inosservato: "Sereni, non ho cambiato sesso".

L'aggiornamento di Nikita Pelizon dopo l'operazione al cuore

"Ora a me spetta un bel riposo forzato… e tanto amore. Ringrazio il polo cardiologico di San Donato per avermi coccolata e trattata con estrema cura". È così che Nikita Pelizon ha esordito a didascalia di alcuni scatti che la ritraggono ricoverata in ospedale, dopo l'operazione al cuore a cui ha dovuto sottoporsi dopo aver avuto un attacco ischemico a maggio del 2024. Per fugare ogni dubbio sul catetere, ben visibile nelle foto, ha scritto: "Sereni, Non ho cambiato sesso ed auguri a tutte le donne!".

Immancabile un ringraziamento a chi la supporta da mesi: "Grazie dei fiori e di tutti i vostri messaggi #nikiters e commenti qui sui social, sono felice che molti di voi mi abbiano scritto dicendomi di aver preso coraggio per fare accertamenti e controlli dati i sintomi simili. Ed altri si siano presi i nominativi dei medici menzionati nella Live".

Il nostro corpo può darci dei segnali ma sta a noi essere pronti a coglierli & amarci al punto da superare le nostre paure, obbligandoci anche delle volte a stoppare la nostra vita per metterci al primo posto. Grazie anche a tutti gli amici che sono venuti a trovarmi, mi avete fatto vivere il momento in maniera del tutto differente. L’unione fa la forza. Ps. Mamma e papà abbiamo un nuovo ricordo di famiglia, ma senza catetere

L'attacco ischemico e i problemi di salute

A Verissimo a inizio febbraio l'ex concorrente del GF Vip raccontò di aver vissuto momenti difficili dopo il suo percorso nella Casa. "Non sapevo cosa avevo. Mi tremavano le gambe, mi girava la testa, capivo che c'era qualcosa che non andava. Ho un problema al cuore", aveva spiegato a Silvia Toffanin. "Avevo perdite di memoria. Forse è stato il problema che ho al cuore a causarmi un'ischemia lo scorso maggio (2024, ndr), a cui si è aggiunto lo stress che non ha facilitato le cose", le parole. Con l'operazione, come lei stessa dichiarò nel talk di Canale5, "le cose dovrebbero sistemarsi".